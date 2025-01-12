緬甸詐騙營｜5澳門居民近月被誘赴外地做電詐　4人被當地警方拘押

緬甸詐騙營近月「復活」，本港近半年至少28名港人受騙或誘拐到緬甸鄰近泰國邊境從事電騙工作。澳門司警局今日（12日）表示，局方2024年12月27日舉行特別新聞發佈，公佈共接報並證實5名澳門居民，於2024年9月至12月被誘赴外從事電訊網絡詐騙，其中4人被當地警方拘押，一人成功逃離詐騙團伙並安全返澳，發布會至今未有新增個案。



澳門司警局指有5名澳門居民在2024年9月至12月被誘赴外從事電訊網絡詐騙。（資料圖片）

有居民勸說親友不果 向警方求助及時勸退赴外計劃

澳門司警局表示，有一名居民得悉司警局的呼籲，並擔心其親友落入同類騙局，勸說無果而向警方求助，司警局即時介入調查，最終協助事主識破騙局，及時勸退赴外的計劃。

司警局指，由上述事例可見，以及鑑於近日發生中國公民受騙到境外工作後遭誘拐至第三國被迫從事犯罪活動的事件，為免居民受害，司法警察局現再度發出警情通告，強烈呼籲公眾加強警惕境外工作騙局，如有親友提及將赴外工作，應主動關心提醒。

司警局再次呼籲居民警惕被誘騙赴海外工作，避免淪為犯案工具或人身安全受險。（澳門新聞局圖片)

司警局反詐騙協調中心再次強烈呼籲公眾留意以下事項：

1. 切勿輕信網絡上或陌生人聲稱的招聘訊息，尤其份外警惕需赴海外且不需任何技能、學歷及工作經驗就有優厚報酬的工作，以防被騙取金錢或人身安全遭遇風險。

2.任何情況下均不應參與犯罪，更不應心存僥倖赴外從事違法活動。

3.切勿協助接收及運送來歷不明的款項，不應借出銀行帳戶處理不明資金，以免淪為犯罪工具。

4.如有懷疑或求助，立即致電司警局防詐騙查詢熱線88007777或報案熱線993。

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