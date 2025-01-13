特殊馬拉松4700人參加　孫玉菡：政府預留1.3億致力支援殘疾運動

東華三院「奔向共融」— 香港賽馬會特殊馬拉松周日（12日）舉行，近4,700名智障跑手及伴跑員參加，人數創新高。勞工及福利局局長孫玉菡主持賽事起步禮，稱政府致力支援及推動殘疾人士體育發展，今個財政年度已撥出1.3億元，與10年前相比增長達3倍。



參加者包括來自大灣區城市

孫玉菡致辭時稱，今次賽事由來自不同地方的人士參加，包括大灣區城市，體現「9+2」城市的攜手合作。他又強調，政府對於支援推動殘疾人士體育發展，一直不遺餘力。

這次賽事在添馬公園、龍和道及中西區海濱長廊舉行，近4,700名參加者來自香港、澳門、大灣區以及北京，每名智障參賽者夥拍一名伴跑員參加3公里賽事，透過伴跑練習和交流，凝聚社會推廣共融。

此外，大會今年繼續為6至11歲智障兒童及其家人舉辦1.5公里「傳.家跑」項目，吸引逾200個家庭參加，參與人數創歷屆新高。是次特殊馬拉松並招募超過700名義工，包括馬會義工隊CARE@hkjc成員，擔任伴跑員或場地支援。