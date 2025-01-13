緬甸詐騙營｜卓孝業率隊赴泰營救　黎棟國：有信心12人能平安歸來

緬甸詐騙營死灰復燃，目前仍有7男5女港人身處東南亞被限制人身自由，保安局副局長卓孝業昨日（12日）率隊往泰國跟進個案。前保安局局長、立法會議員黎棟國指，由副局長帶隊顯示政府高度重視，泰國方面也發聲明稱重視事件，相信多方持分者重視下會有成果，之前也有16人順利回港，有信心該12人也能平安歸來。



緬甸詐騙營近月「復活」。入境處及保安局1月12日在機場，向前往東南亞的航班的乘客派發小冊子，提醒他們提防相關情況。（廖雁雄攝）

黎棟國今早（13日）在電台節目表示，緬甸詐騙營個案多涉及事主接獲電子平台上的引誘，以報酬高、搵錢快等作招徠，要求事主帶貨從而在泰國被非法帶至緬甸。他指該類案件斷斷續續都有發生，近日因內地演員王星事件，關注度又大幅上升，但如香港電騙一樣，手法層出不窮，故經過一段時間、市民防範意識又低下來時，便容易死灰復燃。

他表示，以往該類跨國行動多以入境處作為主導，今次由保安局副局長帶領參與，能顯示政府高度重視，又指卓孝業是警察出身，相信能與當地專家交流，加上泰國總理發聲明、泰國警方亦憂慮事件影響旅遊業，在多方持分者高度重視有共同目標下，料行動會有成果，參考之前16人能回港，有信心餘下12人亦能平安歸來。

▼1月12日 保安局副局長卓孝業率隊往泰國跟進緬甸詐騙營個案▼



問及行動是否太遲，黎認為政府接求助後一直有跟進，今次以王星事件作為契機，見到泰國政府處理能力有所加強，故港府決定進一步行動，「（是否太遲）見人見智，但我覺得係好時機。」

至於是否發或提高旅遊警示，黎稱要視乎事態發展，不少港人都會去泰國旅遊，強調政府接獲的個案、無人因旅遊時被綁架，都是在港時被騙，並非旅遊期間發生。他建議應在社交平台大力發放資訊，提高前往泰國人士的警覺性。