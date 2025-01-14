新年｜麥當勞向逾萬名員工派利是　每人1000元　總額逾千萬

農曆新年將至，香港麥當勞適逢50周年，向逾萬名員工每人派發1,000元利是，包括前線員工、餐廳管理組、辦公室同事及管理層，總額逾千萬元。此外，餐廳管理組亦於一月起加薪，具體加幅視乎工作而定。



麥當勞行政總裁黎韋詩表示，新春將至，向逾萬名McFamily成員派發1,000元50周年利是，包括前線連續性合約員工、餐廳管理組、辦公室同事及管理層，以慶祝新年及麥當勞50周年，並答謝員工每天用心服務。

此外，一月起麥當勞餐廳管理組亦獲加薪，具體加幅視乎工作表現，麥當勞指希望員工「加倍開心」，共同慶祝50週年這重要里程碑。

至於一年一度員工晚宴，麥當勞表示將連續三年舉行，今年一連三晚於2月10日至12日在亞洲國際博覽館舉辦，以50週年生日Party為主題，筵開逾600席，邀請近8,000名員工參與。

麥當勞表示，會繼續貫徹「機會盡在麥當勞」的人才理念，致力成為最佳僱主，為員工帶來職場幸福感。