蛇年｜「保供」代表團到港考察內地食物供應　到街市及批發市場

農曆新年尚有半個月就到，環境及生態局今日（14日）表示，國家商務部外貿司副司長李娜率領的內地保障春節供港農副產品穩定和安全代表團（「保供」代表團）訪港，考察內地食物供港的情況，確保香港市民有充足、優質、多元的食品，以及春節期間食物供應穩定。



國家商務部外貿司副司長李娜（左一）率領的內地保障春節供港農副產品穩定和安全代表團訪港，今早到保安道街市了解鮮活食品的供應情況。（政府新聞處圖片）

「保供」代表團由國家商務部、海關總署及廣東省商務廳的代表等組成。代表團今早與環境及生態局、食物環境衞生署及漁農自然護理署的代表，一同到保安道街市和西區副食品批發市場了解鮮活食品的供應情況。

局方表示，內地是香港農副產品，特別是鮮活食品的主要來源地，內地相關部門按照「優質、適量、均衡、應時」的原則，一向重視供港食品的品質、安全與穩定供應，與香港建立非常緊密的溝通聯繫機制。局方又指，隨着內地供港鮮活食品基地不斷擴展，令供港品種的質素及種量繼續提升，體現了國家對香港特區的支持和關切，亦為春節期間供港鮮活食品的價格及供應穩定發揮了重要的作用。

國家商務部外貿司副司長李娜（左二）率領的內地保障春節供港農副產品穩定和安全代表團訪港，今早到保安道街市了解鮮活食品的供應情況。（政府新聞處圖片）

因應春節將至，局方表示，國家商務部已要求各有關單位需要重視「保供」工作，進一步強化貨源組織及完善應急預案，保障節日期間對港農副產品穩定供應和品質安全。兩地相關部門會繼續保持緊密合作和溝通，以確保內地供港食品安全和供應穩定。