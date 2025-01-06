香港酒店農曆新年優惠11間｜新開幕／近地鐵／海景　人均$650起

撰文：張雨靜
出版：更新：

今個農曆新年一般5天工作的打工仔將會獲得5天長假期！如果不想出遠門，不妨留港Staycation一下！今年有不少酒店都推出農曆新年優惠，例如訂房送自助晚餐、連住優惠，價格非常划算！《香港01》幫大家整理了香港酒店農曆新年優惠及香港熱門Staycation酒店，立即往下看吧！

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農曆新年酒店優惠【1】旭逸酒店．荃灣——農曆新年推「金蛇獻瑞」美食住宿優惠

旭逸酒店．荃灣推出「金蛇獻瑞」美食住宿優惠！雙人「新春賀歲海鮮自助晚餐」連住宿HK$1,300起！

優惠包括2025年1月29日至2月2日（初一至初五）入住自選房型客房一晚、入住日於Eat@ease尊享雙人「新春賀歲海鮮自助晚餐」，以豐富的海鮮美食迎接喜氣洋洋的金蛇年！新春賀歲海鮮自助晚餐的美食包括：風生水起撈得起（魚生撈起）、發財就手年年有（髮菜蓮藕炆豬手）、包羅萬有（鮑汁扣法國鴨掌），原價每位成人HK$498！

旭逸酒店．荃灣（官方圖片）

「金蛇獻瑞」美食住宿優惠
日期：2025年1月29日至2月2日
房價：人均HK$650起

新春賀歲海鮮自助晚餐
價格：成人HK$498 / 小童 (3-10歲) HK$378 / 長者 (65歲或以上) HK$438
優惠：1-3位客人75折；4位或以上7折(須收取以原價計算之加一服務費)
供應日期：2025年1月28日至2月2日(農曆年廿九至年初五)
供應時間：晚上6時正至9時30分

旭逸酒店‧荃灣
地址：葵涌圳邊街15-19號旭逸酒店‧荃灣 1樓 Eat@ease
電話：3958 8333

農曆新年酒店優惠【2】香港帝都酒店（Royal Park Hotel）

香港帝都酒店（Royal Park Hotel）位於沙田，距離沙田站僅3分鐘步程，沙田大會堂、曾大屋、新城市廣場等地方亦均步行可達。酒店於2023年進行過翻新，提供448間全新裝潢的客房及套房，房間最多可供4人入住。全部房型均配備私人浴室、電熱水壺、床頭電源插座、辦公桌等，套房另有咖啡機、客廳及飯廳。酒店亦附設室內及室外泳池、健身室、2間餐廳等設施。

香港帝都酒店（Royal Park Hotel）
房價：人均HK$400起（全新裝潢標準客房）
地址：沙田白鶴汀街8號
交通：沙田站步行3分鐘
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農曆新年酒店優惠【3】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA、香港藝術館、香港太空館及維多利亞港等景點，距離尖東站及尖沙咀地鐵站亦非常近。酒店提供497間客房及套房，均配備智能電視、Nespresso咖啡機和綠洲浴室，浴室內均配備浴缸，部分套房內更有超打卡able的圓形景觀浴缸！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身中心、6間餐廳及酒吧等設施。

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）
房價：人均HK$1,600起（麗晶大床客房）
地址：尖沙咀梳士巴利道18號
交通：尖東站步行2分鐘
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農曆新年酒店優惠【4】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園、牛棚藝術村及AIRSIDE，距離宋皇台站則需約11分鐘步程。酒店預計將於9月26日隆重開幕，目前已經開放預訂。

酒店提供373間客房及套房，可供多達5人入住。酒店房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳、輕食吧等設施。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）
房價：人均HK$450起（尊尚城市天景客房）
地址：啟德承啟道43號
交通：宋皇臺站步行11分鐘
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農曆新年酒店優惠【5】香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）坐落在尖沙咀，鄰近K11 MUSEA、維多利亞港A、星光大道、藝術館及太空館等，地理位置極佳！酒店曾於2014年進行翻新，提供498間房，配備浴缸、迷你吧、音響、電影等，部分房間亦設iHome基座。酒店亦設有恆温泳池、熱水按摩池躺椅、水療中心、餐廳等。酒店更以星級美食聞名，餐廳屢獲殊榮且選擇豐富，絕對要試試看！

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）
房價：人均HK$675起（內園景高級雙床房）
地址：尖沙咀北京道8號
交通：尖東站步行1分鐘
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農曆新年酒店優惠【6】香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）位於旺角，與朗豪坊購物商場相連，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有多達665間房，均以落地玻璃設計，坐擁香港市景，配備大理石浴室、甜夢睡床等。酒店設有4家餐廳、室外游泳池、桑拿、健身室等設施，房客更可參加多項免費康得思體驗，如品酒班、太極班等。

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）
房價：人均HK$446起（高級客房；酒店餐廳及酒吧85折、免費康得思體驗）
地址：旺角上海街555號
交通：旺角站步行2分鐘
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農曆新年酒店優惠【7】香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, an IHG Hotel）

香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, an IHG Hotel）鄰近將軍澳站，坐落在PopCorn上蓋，更設免費穿梭巴士來往西九龍站、九龍站及尖沙咀，交通超方便！酒店設有359間房，均採用落地玻璃設計、坐擁市景，配備浴缸、化妝放大鏡、免費迷你吧等。酒店附設室外園林游泳池、水力按摩池、SPA、24小時健身室，酒店餐廳更屢獲殊榮，不少住客指自助餐選擇豐富且非常好吃，價錢更超貼地！

香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, an IHG Hotel）
房價：人均HK$495起（高級房）
地址：將軍澳唐德街3號
交通：將軍澳站步行4分鐘
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農曆新年酒店優惠【8】香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）位於銅鑼灣，距離銅鑼灣站僅5分鐘步程，鄰近中央圖書館、天后廟、利園、銅鑼灣地帶等。酒店曾於2023年翻新，提供188間法式情調客房及公寓。全部房間均配備私人浴室、迷你吧、音響設備、電影頻道、雪櫃、床頭電源插座等，公寓房型則另設客廳、飯廳及開放式小廚房。酒店亦附設健身室、酒吧、餐廳、茶室等設施。

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）
房價：人均HK$866起（高級大床客房；包早餐、迎賓飲品、行政酒廊禮遇）
地址：銅鑼灣禮頓道133號
交通：銅鑼灣站步行5分鐘
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農曆新年酒店優惠【9】香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）位於紅磡灣，距離尖東購物區約20分鐘步程，地理位置優越！酒店大部分房間可欣賞到維多利亞港及香港島天際線景色，且均配備免費迷你吧、咖啡機、私人浴室等，空間十分寬敞。酒店附設室外游泳池、Spa、日光浴場、桑拿、健身室等，更有5間精緻餐廳等你品嘗！

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）
房價：人均HK$610起（豪華大床房）
地址：紅磡灣紅鸞道38號
交通：黃埔站步行5分鐘
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農曆新年酒店優惠【10】唯港薈酒店（Hotel ICON）

唯港薈酒店（Hotel ICON）坐落在尖沙咀，是旅客最喜歡的香港酒店推薦之一！酒店交通方便，而且鄰近購物區及景點。酒店提供262間客房及套房，坐擁城景或海景，房間均設有咖啡機、浴缸及淋浴、音響等，可以聽著音樂浸浴放鬆！酒店附設健身設施、桑拿、Spa、室外游泳池等設施。不少住客更評價酒店餐廳的早餐及晚餐一流！

唯港薈酒店（Hotel ICON）
房價：人均HK$586起（ICON 36半海景大床客房；免費迷你吧1份）
地址：尖沙咀科學館道17號
交通：紅磡站步行8分鐘
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農曆新年酒店優惠【11】香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）屹立於北角，鄰近北角站及北角碼頭，並提供免費接駁車服務，交通方便，附近亦有ARTE M HONG KONG、Ryze Hong Kong等景點。酒店提供665間房，均坐擁海景，配備咖啡機、音響、大浴室等。酒店亦設有户外頂樓無邊際游泳池、全天候健身中心、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）
房價：人均HK$472起（雙床房；包餐飲折扣、探索者套裝）
地址：北角邨裏一號
交通：北角站步行3分鐘
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