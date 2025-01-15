消委會隨行杯｜14款低於聲稱容量　網紅杯STANLEY易翻側或致燙傷

消委會今（15日）發布新一份選擇月刊，其中一項為測試18款隨行杯，所有樣本均通過耐用度、抗腐蝕、抗污漬和物料安全測試，惟14款公稱容量都低於聲稱容量，其中5款更低超過一成。測試亦發現，曾掀起搶購熱潮的美國品牌STANLEY保溫保冷效能良好，但有防漏問題，而且杯身較高，設計為上闊下窄，容易翻側，若注入熱飲後打翻，或有燙傷風險。



消委會今（15日）發布新一份選擇月刊，其中一項測試18款隨行杯。（林遠航攝）

消委會今（15日）發布新一份選擇月刊，其中一項測試18款隨行杯，當中7款配備飲管，價格80元至425元不等。物料方面，15款為不鏽鋼，3款為塑膠。所有樣本均通過耐用度、抗腐蝕、抗污漬和物料安全測試。

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消委會以距杯蓋底10毫米位置量度隨行杯的公稱容量，發現與聲稱容量有差異，14款都低於容量，其中5款更低超過一成，包括MUJI、24BOTTLES、DECATHLON、NATIONAL GEOGRAPHIC、PoleBear；餘下4款則與標示相近。

只有兩款能保溫6小時 塑膠杯保溫保冷較差

保溫方面，消委會測試注入不低於95度熱水6小時後的水溫，只有STANLEY及NOC兩款能維持60度或以上。至於保冷，測試注入約5度凍水6小時後的水溫，有8款維持11度以下。

測試顯示，3款塑膠製隨行杯的保溫保冷較差，包括良杯製所Oolab、RICOCAFE、elephant cuppa，熱水6小時後降至26.3度至29度，而冷水6小時後升至20.5度至22度。

消委會發現，STANLEY品牌保溫保冷效能良好，但有防漏問題。產品有「防濺」聲稱，惟在上下倒轉試驗中，有漏水情況。此外，放置於10度斜台時，無論空杯抑或斟滿水，都出現失去平衡。消委會分析，STANLEY杯身較高，設計上闊下窄，加上手柄厚重，故容易翻側，若注入熱飲後打翻，或致燙傷風險。消委會呼籲供應商改善產品設計及防漏表現，以保障使用者安全。