電動車充電收費消委會｜有商場每小時收$150閒置費　車主稱無告示

電動車市場佔有率不斷上升，但充電設施不足及服務爭議等問題隨之而來。消委會今日（15日）提醒業界須向消費者清晰講解細節，並應做好設施管理，確保充電位數量和供電穩定可靠。消委會接獲車主投訴在商場充電站使用一小時充電服務，惟停泊不足兩小時被索價166.2元，其中150元為閒置費用，但充電站無張貼相關收費告示，然而消委會協助交涉後，涉事公司堅持拒絕退款。



本港充電設施不足及服務爭議等問題不斷。（資料圖片）

個案一︰充電站每分鐘閒置費收$5 惟現場無張貼告示

投訴人梁小姐駕駛電動車，到某間購物商場內的中速充電站充電，充電前下載APP及綁定付款信用卡，購買一小時充電服務，在下午2時17分開始充電。其後她在下午3時57分駛離停車場時，發現收費為166.2元，當中16.2元為一小時充電費。系統錄得車主閒置設施達40分鐘，故收取每分鐘5元的閒置費，收費達上限的150元。不過她回想充電站並無張貼有關閒置費的收費告示。

此外，事主在APP填寫資料時，已明確標明其電動車屬C品牌，理應可享有C公司自家品牌的充電優惠。根據收費表資料，一小時充電收費應為14.6元，非一般會員價的16.2元。她懷疑C公司濫收費用，要求C公司退還多收的費用但不果，最終向消委會求助。

涉事公司拒退款 消委會籲諮詢法律意見

C公司向消委會解釋，APP已列明充電費和閒置費的收費安排。至於品牌優惠方面，客戶需要先輸入特定的「充電邀請碼」接受驗證，方可享有優惠。事主不滿意解釋，重申張貼於充電站的收費表中，沒有列明閒置費，亦不滿閒置費收費過高。

消委會再次調停，促請C公司考慮其APP與充電站收費表的資訊差異，惟該公司堅持拒絕退款，消委會建議梁小姐可考慮諮詢法律意見。

消委會提醒業界須向消費者清晰講解細節。（Reuters）

個案二︰月租車位用戶專用充電車位被時租車霸佔

B公司與停車場合作向月租車位用戶，推出輕量充電月費計劃，提供中速7kW充電器，每月提供電量為180kWh，合約為期36個月，月費680元，廣告更稱充電車位與用戶的比例是一比一。投訴人張先生參加此計劃，卻在兩個月內兩次遇到無空置充電車位的窘境。當時事主即時向停車場職員求助但不果，事後他亦未能聯絡上客服。

事主質疑充電車位和月費用戶比例，並非廣告所述的一比一，有超賣之嫌，認為B公司無積極跟進。他向消委會投訴要求商戶能夠兌現廣告的承諾，以及追討相關損失。

涉事公司︰在每個充電車位張貼告示及加強監察

B公司回應消委會指，該停車場共有21名月租用戶參加計劃，因此已在停車場的21個車位上安裝充電樁，比例與承諾相符。B公司已就事件與停車場管理公司跟進，並得悉由於新安裝的充電樁缺乏明確標示，以致部分時租車輛誤泊在充電車位上。管理公司其後在每個充電車位張貼告示，並安排職員加強監察和跟進。

消委會提醒業界應做好設施管理，確保充電位數量充足和供電穩定可靠。（Reuters）

個案三︰通宵充電量不足 公司願退還多收費用、改善設施

投訴人王先生習慣晚上為電動車充電，早上拔除充電線，故選用所住屋苑停車場的充電站，並購買A公司過夜12小時的中速充電服務，收費約125元。惟他翌日早上醒來透過APP發現充電樁半夜突然停止充電，需要他手動重啟充電。他查閱紀錄後發現5月中旬充電667分鐘共44kWh；5月下旬充電719分鐘，最終只得41.1kWh。

A公司的收費方式為按時及按量收費，宣稱每小時可提供最高6kW的電力，若按事主購買的計劃，每12小時50kWh計算，約8小時理應達到50kWh。然而，充電不足的問題屢次出現，事主不只蒙受金錢損失，更難以配合安排行程，因此消委會投訴追討損失。

涉事公司︰致歉及退款 更新系統和設施

A公司回覆消委會指，該充電站因受設備限制，系統在電力驟降時，會觸發停止充電保護，導致充電不足。A公司向事主表示歉意，同意退還因充電不足所多收的款項。最終事主接受退款安排；而A公司在6月上旬完成系統和設施的更新，以提供更穩定的充電服務。