消委會電視機｜專家指最平「海信」等LED機　畫質可滿足一般要求

串流平台興起令消費者對智能電視需求大增，市面上產品類別眾多，如何選擇適合智能電視？OLED、QD/Mini LED及傳統LED又有何分別？消委會教路大部份OLED屏幕電視畫質較佳，可同時顯示更深的黑色和更高亮度，適合高畫質用戶；QD/Mini LED次之，可按要求及預算選擇。

消委會指由於本地數碼電視頻道暫未支援4K畫質，未必能用到4K電視，測試也顯示三類電視在該方面畫質差別不大，而目前大部份串流平台及影片亦只到4K畫質，購買售價較高的8K電視機反而可能就得物無所用。

消委會指若參照專家觀賞評審評分，測試中3類屏幕樣本在播放數碼廣播時畫質差距不大，即使價格較低的LED或中價的QD／Mini LED樣本亦可滿足一般用戶要求，包括測試中售價最平、$3890的LED海信Hisense電視機。



消費者委員會今日（15日）發表的新一期《選擇》月刊首次測試市面9款55吋超高清4K智能電視，發現售價較高的OLED電視畫面表現較佳，其中售價15,980元的三星Samsung一款OLED電視評價最佳。

消委會今次測試9款4K智能電視，涵蓋OLED、QD/Mini LED及LED型號。三款型號有何不同？消委會表示，OLED（organic LED）電視屏幕的每顆像素可自行發出不同顏色的光線，從而組成影像，取代傳統LCD顯像及所需背光，由於每顆像素的光暗均是獨立操控，因此 OLED屏幕能更細緻地呈現光暗層次。

至於QD/Mini LED則是在屏幕上加入一層所謂量子點（quantum dot, QD），製造商聲稱這些微細物質能讓影像色彩更豐富明亮，但整體影像仍以 LCD加LED背光為主；又針對背光分布的操控，部分電視型號引入Mini LED概念，透過局部操控（local dimming）屏幕背光的亮度，提升影像的光暗層次。

至於傳統LED即為液晶顯像（liquid crystal display, LCD）配以發光二極管（l i ght emitting diode, LED）作為背光來源。

消委會又教路，若按需求選擇功能，OLED較適合追求高畫質消費者，但三款在播放數碼廣播時畫質的差距不大，本地數碼廣播電視頻道也暫不支援4K畫質，因此選擇低價的LED或中檔價錢的QD/Mini LED亦可以，建議選擇一部無障礙功能做得好、能源效益又高的電視，並按預算選擇。

消費者委員會首次測試9款55吋4K智能電視機，結果顯示價格較高的 OLED樣本組別在整體畫面質素上評分較高，有2款獲4.5點評分，而若參照專家觀賞評審的評分，測試中的3類屏幕樣本在播放數碼廣播時畫質的差距不大，即價格較低的LED 或中價的QD／Mini LED樣本組別亦可滿足一般用戶的要求。

至於愛看串流平台或網上影片市民如何選擇？消委會建議選擇一部智能介面容易操作的4K電視，指坊間雖有賣價格更貴的8K電視，但因大部份串流平台及影片仍以4K及全高清為主，即使買8K電視亦可能得物無所用。

消委會又提到，將電視調至最佳畫質較適合看電影及打遊戲，又提醒用戶勿忘記紀絡安全，留意個人私隱設定。

消委會55吋4K智能電視測試｜總評

牌子型號/售價/總評（5星最高）

OLED樣本：

．三星Samsung QA55S90DAJXZK／$15,980/4星半

．LG OLED55B4PCA／$21,980/4星

．Sony K-55XR80／$18,999/4星

QD/Mini LED樣本：

．樂聲牌Panasonic TH-55MX950／$9,980/4星

．三星Samsung QA55QN85DBJXZK／$9,980/4星

．LG 55QNED86TCA／$10,980/4星

．王牌TCL 55C655／$7,380/3星半

LED樣本：

．海信Hisense 55A6N／$3,890/3星半

．創維Skyworth 55SUE8500／$5,090/3星



▼消委會測試55吋4K智能電視（排名由高至低）▼

