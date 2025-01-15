消委會電視機報告｜Samsung QLED最慳電每年電費$134　附10大貼士

消委會測試9款55吋4K智能電視，涵蓋OLED、QD/Mini LED及LED型號。測試結果發現，價格較高、畫質較佳的OLED耗電量較高，啟用功耗超過73瓦，QD/Mini LED的樂聲牌Panasonic相關功耗亦達此水平。假設電視機每日開4小時、20小時待機，推算Sony的OLED電視電費最貴，每年201元，三星Samsung及LG的OLED亦分別每年191元及188元。最省電是三星Samsung的QD/Mini LED電視，全年電費約134元。



消費者委員會今日（15日）發表的新一期《選擇》月刊首次測試市面9款55吋超高清4K智能電視，發現售價較高的OLED電視畫面表現較佳，其中售價15,980元的三星Samsung一款OLED電視評價最佳。

消委會指，9款樣本量得的待機功耗由0.22瓦至0.41瓦；啟用功耗由52瓦至79.7瓦。以OLED組別使用時耗電較高，啟用功耗都超過73瓦，其餘組別樣本只有樂聲牌Panasonic的功耗高於此水平；全部樣本的能源效益指數則由0.137至0.213，都符合強制性能源效益標籤計劃的要求。

若假設電視機每日開4小時、20小時待機，電費最貴是Sony的OLED電視，每年201元；其次為三星Samsung的OLED電視及樂聲牌Panasonic的QD/Mini LED的電視，全年電費為191元。至於LG的OLED電費亦達每年188元。

最省電的為三星Samsung的QD/Mini LED電視，全年電費約134元，其次是LG的QD/Mini LED電視，全年電費為149元。消委會建議市民如想更節省電費，若長時間不觀看電視，可考慮把插座的電源關掉，以節省待機時的耗電。

▼消委會測試55吋4K智能電視（排名由高至低）▼



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消委會55吋4K智能電視測試｜選購及使用注意事項

1．切記不要在網店購買不符合本港規格的電視

2．注意電視機必須擺放安穩，勿讓小孩攀爬，以免因翻倒而造成意外

3．如要掛牆安裝，應聘請經驗豐富的技師，確保安裝穩固

4．新款電視機的設計都採用窄邊框，對屏幕面板的保護較弱，因此如要搬動電視機，必須小心輕放及避免碰撞，如要運送至其他地方，必須使用足夠的保護物料包裝

5．電視機若有異常聲響、氣味或畫面，應立即停用及聘請有經驗的技師維修

6．電視機不可放在過於潮濕、多麈、高溫或陽光直接照射的環境，不可阻擋機背散熱孔及確保電視機四周有足夠散熱空間，以免妨礙散熱

7．應以合適的HDMI插座接駁支援HDMI 2.1制式的器材，例如遊戲主機（game console），並以兼容制式的電線連接以確保信息可高速傳遞

8．長時間不用電視機時，應將電視機的電源完全關上，或拔除電源插頭，避免只用遙控器使電視機進入待機狀態

9．遵照說明書的指示，定期清理

10．清潔屏幕前，須先拔除電源，使用質地柔軟的抹布，並要確保抹布乾淨及沒有沾上細微沙塵，以免刮花屏幕，也不要過度用力抹擦，有需要時可用沾濕了的抹布，但不應使用化學清潔劑。

