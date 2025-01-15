財政預算案｜報販協會「逆向」倡減煙草稅　批評近年稅收因加得減

政府連續兩年財政預算案增加煙草稅，現時每包完稅香煙由兩年前約38元加至66元，零售價超過100元。香港報販協會指售價升致私煙橫行，前線報販生意再一次大跌5成，又引述經濟學者推算稱，政府年度煙草稅收入只有約37億元，較預算90.23億元相去甚遠，料按年大跌一半，但期間吸煙率只由9.5%跌至9.1%。



報販業要求政府在新一份財政預算案減煙草稅，取消去年增加的16元加幅，縮窄完稅煙及非法私煙之間的價格差距。



香港報販協會指，售價升致私煙橫行，前線報販生意再一次大跌5成。(資料圖片/梁晉穎攝)

香港報販協會表示，自去年增加煙草稅後，前線報販生意再一次大跌5成，根據海關每月公布的數字，政府煙草稅稅收亦同樣大跌一半，惟期間吸煙率只由9.5%跌至9.1%，兩數字跌幅大相逕庭。

該協會引述經濟學者徐家健根據最新稅收數字推算，2024/25年度財政年度的煙草稅總收入將只有約37億港元，遠低於政府於年初估算的90.23億元，相差多達53億元。推算的總收入亦比上一個財政年度的實質稅收72.5億元為少。

協會質疑政府大加煙稅與其所宣稱的成效明顯與現實不符，吸煙人口沒有顯著加速下跌，煙草稅收亦連續兩年「因加得減」，呼籲控財政司司長陳茂波應在即將發表的財政預算案中提出削減煙草稅率，縮窄完稅煙及非法私煙之間的價格差距，讓私煙市場份額重回守法零售和完稅市場中，同時避免庫房繼續失血，改善財赤。

報販業界要求減煙草稅。（資料圖片）

香港報販協會主席林長富指，推算收入與政府年初估算的53億元差距，相當於興建一間中醫醫院的開支，亦可用於興建約5,760個公屋單位，更超過了兩元長者乘車優惠或長者醫療券的一年開支。林認為連續兩年大加煙稅，導致原本入帳庫房的稅收就此蒸發，私煙黨則成為最大得益者，呼籲重新審視煙草稅政策，減煙草稅。

全港報販大聯盟召集人李榮栢則指，私煙案件去年飆升至約2.1萬宗，按年升80%，反映政府增加煙草稅，將煙民推向了私煙市場，私煙橫行對腳踏實地守法經商的零售商、經營日漸困難的報販，造成沉重打擊。

業界又呼籲陳茂波聆聽業界訴求，正視私煙情況及報販經營困境調低煙草稅，撤銷去年每包增加的16元煙草稅，將煙價回復至較合理水平，以有效打擊私煙黑市。