消委會隨行杯｜附評分表　4款獲4星半　勝Starbucks/MUJI/THERMOS

消委會抽驗18款隨行杯產品，分析保溫、保冷、防漏、會否容易翻側等表現。4個樣本NOC、STTOKE、RICOCAFE、WOKY獲最高的4星半評分。性價比最高為台灣設計、中國製造的WOKY，零售價約249元。

部分「大牌子」出品獲4星，包括星巴克、象印、無印良品、THERMOS及% ARABICA。台灣出產的大象杯有3星半，中國製「網紅杯」Stanley評分最低，僅得3星。



▼ 4星半評分隨行杯 ▼



4星半評分隨行杯 WOKY性價比最高

18個樣本中，有4個評分獲4星半。性價比最高是台灣設計、中國製造的WOKY隨行杯。售價249元，是四個樣本中最便宜。消委會指保溫、保冷表現突出，不怕漏水。WOKY附有兩條吸管，惟其中一條未能隨揭蓋而順利彈出，削弱了便利程度。

當中本地西式咖啡店NOC的中國製隨行杯，售約300元，消委會指保溫及防漏表現較佳。不過揭蓋較牢固，太大力打開時容易意外濺出飲品，飲品亦容易殘留在杯蓋吸嘴。代理商指如果產品有問題會跟進。

STTOKE中國製隨行杯售425元，以不鏽鋼製成杯身，內腔附有陶瓷塗層，消委會指防漏表現十分理想。

中國製的RICOCAFE隨行杯售298元，同樣以不鏽鋼及陶瓷塗層製成，保冷效能較突出，保溫則算理想，亦經得起防漏測試。消委會的試用者反映，飲用附有珍珠、椰果、仙草等配料的飲品時，可能會堵塞吸管，或者吸不到配料。

▼ 4星評分隨行杯 ▼



有五個產品獲得4星評分，包括Starbucks （星巴克）、ZOJIRUSHI（象印）、MUJI（無印良品）、THERMOS及% ARABICA。Starbucks保冷表現較突出，惟較難揭蓋，杯身又窄又長難以清洗。

泰國製、附吸管的ZOJIRUSHI隨行杯雖然保冷表現好，不過上下倒轉時會漏水，產品亦有標明「並非密封構造」和「This product is not leak proof（產品並不防漏）」。飲用附有配料的飲品時，或會堵塞或吸不到。代理商回覆指用法和保溫效能不能與其他密封產品相比，提醒使用者不要打翻隨行杯，又指吸管不擬用作飲用附配料的飲品。

售138元的MUJI隨行杯，測試得出的容量與實際差異超過10%，防漏表現好，惟較難揭蓋，飲品亦較易殘留在杯蓋。MUJI生產商提供檢測報告，指按內地標準量度到的容量符合產品聲明。

THERMOS隨行杯售239元，消委會測試指會漏水，飲品容易殘留在杯蓋。咖啡店品牌% ARABICA售280元，聲稱「splashproof（防濺）」，不過消委會測試發現下倒轉時會漏水，代理商表示願意跟進有問題產品。

原產地為中國的STANLEY隨行杯，售價約為366元，僅獲消委會3分評分，為18個樣本中最低。（林遠航攝）

STANLEY評分最低

在網上受追捧的STANLEY隨行杯，評分最低，僅得3星。另近年受歡迎的台灣製大象杯elephant cuppa，得3星半。