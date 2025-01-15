九龍灣百樂金宴國際宴會廳57人疑食乳豬等後食物中毒　燒味部停運

衞生防護中心今日（15）公布調查3宗有流行病學關連食物中毒個案群組，涉及57人，他們均曾在九龍灣宏光道百樂金宴國際宴會廳用膳，之後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵，其中34人已求醫、2人須入院。

衞生防護中心初步調發現受影響人士曾進食乳豬、雞等多種燒味及其他熱盤，食安中心調查亦發現乳豬及雞過早預製，在進食前無再翻熱，也不能排除在製作過程中交叉感染的風險，故已指示暫停供應涉事燒味及暫停燒味部運作及清洗處所等。



衞生署衞生防護中心1月15日公布正調查3宗流行病學關連的食物中毒個案群組，涉及57人，均曾在九龍灣宏光道百樂金宴國際宴會廳用膳後出現腹痛等病徵。（資料圖片/羅國輝攝）

34人士已求醫2人須入院

衞生防護中心表示，三宗有食物中毒個案群組，暫時涉57人，包括28男29女，年齡介乎25歲至91歲。他們在1月8日、9日及12日在九龍灣宏光道百樂金宴國際宴會廳用膳，約8至74小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵，其中34名受影響人士已求醫，其中2人需入院，經治療後已出院。

受影響人士曾食乳豬、雞等多種燒味及其他熱盤

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食多款食物當中包括乳豬、雞等多種燒味及其他熱盤。衞生防護中心和食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳進行調查，並抽取食物樣本作化驗，檢視食物烹調流程和衞生。

衞生防護中心。（資料圖片）

食安中心調查顯示乳豬及雞過早預製，在進食前無再翻熱，亦不能排除在製作過程中交叉感染的風險，已按照現行機制已立即指示有關處所即時暫停供應所有涉事燒味及暫停燒味部運作，清洗消毒處所、改善有關食物烹調流程和衞生，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

籲1月8、9日晚及12日午膳曾到該店用膳並感不適人士聯絡防護中心

衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除受影響人數會增加。衞生防護中心呼籲於1月8日及9日晚上、12日午膳時間到九龍灣宏光道39號宏天廣場地下百樂金宴國際宴會廳用膳並感到腸胃不適的人士，致電中心熱線2125 2372，以便提供適切評估和醫學監察。熱線每日運作至1月17日，上午9時至下午5時。