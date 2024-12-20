食安中心研究︰港人每日攝入防腐劑亞硫酸鹽未超標　乾果濃度最高

食物安全中心今日（20日）公布香港第二次總膳食研究的首份報告，指攝入過量的防腐劑亞硫酸鹽，可引致胃部受刺激和影響中樞神經系統。食安中心共檢測185種食物的亞硫酸鹽含量，其中只有17種被檢出，其中乾果的平均濃度最高，每公斤為240毫克；其次是蘑菇、紅及白酒和醃製蔬菜。而研究結果並顯示，亞硫酸鹽攝入量最高的受訪港人，只佔每公斤體重的0.055毫克，仍低於聯合國及世界衞生組織所訂定每日可攝入量，因此對健康構成影響的機會不大。



根據過往抽驗結果，常有蝦米殘留二氧化硫出現超標，主要是由於亞硫酸鹽類具有漂白效果，可讓蝦仁維持顏色、賣相較討喜。（資料圖片）

亞硫酸鹽過敏可引起支氣管收縮

食安中心表示，現有證據顯示亞硫酸鹽的急性毒性低，惟實驗動物長期過量攝入亞硫酸鹽，可引致胃部受刺激和影響中樞神經系統。因此對亞硫酸鹽有過敏反應的人士，攝入後可能會引起支氣管收縮或其他不良反應。而根據聯合國及世界衞生組織訂定的健康參考值，亞硫酸鹽每日可攝入量為每公斤體重0至0.7毫克。

185種食物共有17種檢出亞硫酸鹽

今次研究合共檢測了185種食物的亞硫酸鹽含量，其中只有17種檢出亞硫酸鹽。乾果的亞硫酸鹽平均濃度最高，每公斤為240毫克；其次是蘑菇、紅及白酒和醃製蔬菜，平均濃度為每公斤20至30毫克。至於其餘檢出亞硫酸鹽的食物，平均濃度為每公斤10毫克或以下。

乾果的亞硫酸鹽平均濃度最高，每公斤為240毫克。（iStock）

港人每日攝入亞硫酸鹽的份量遠低國際標準

根據研究結果顯示，攝入量一般的成年人，每日從膳食攝入亞硫酸鹽的份量，為每公斤體重0.010至0.037毫克，攝入量高的成年人則為每公斤體重0.021至0.055毫克，分別佔亞硫酸鹽每日可攝入量的1.5%至5.3%，以及3.0%至7.9%。

至於6至17歲的青少年及小童，每日攝入量一般為每公斤體重0.012至0.051毫克，攝入量高則為每公斤體重0.028至0.078毫克，分別佔每日可攝入量的1.8%至7.3%，以及3.9%至11%。

換言之，結果顯示港人每日從膳食攝入亞硫酸鹽的份量，遠低於聯合國及世界衞生組織訂定的每日攝入量，因此對健康構成影響的機會不大。

蘑菇、紅及白酒和醃製蔬菜，平均濃度為每公斤20至30毫克。（資料圖片）

香港第二次總膳食研究2023年2月起進行

而香港第二次總膳食研究，評估港人和不同人口組別，從膳食攝入可能有潛在風險物質的份量，從而評估該批物質對健康帶來的風險。研究由2023年2月開始進行，共收集逾2,200個食物樣本，涵蓋超過180種食物。

而食物樣本經處理成可食用狀態後，合併成超過370個混合樣本再作化驗分析，以檢測多個組別的化學物質，包括食物添加劑、金屬污染物、霉菌毒素、持久性有機污染物、除害劑殘餘，以及經加工產生的污染物等。不同研究報告會分期公布及上載中心網頁。

食安中心提醒亞硫酸鹽過敏者應詳細參閱食物標籤

而今次報告中所指的亞硫酸鹽，包括二氧化硫，為是一組具備多種功能的食物添加劑，特別是用作防腐劑和抗氧化劑，在食物生產中擁有悠久的應用歷史。

食安中心提醒，在購買預先包裝食品時，可從食物標籤得知食品含有亞硫酸鹽。對亞硫酸鹽有過敏反應的人士，更應詳細參閱食物標籤，以避免進食相關食物。