浸大邀中山大學宋爾衛助申醫學院　捲學生患癌等爭議　兩日後辭任

香港浸會大學爭取成立本港的「第三間醫學院」，周一（1月13日）公布成立專家諮詢委員會，其中一位邀請的專家是廣州的中山大學孫逸仙紀念醫院（簡稱「中山二院」）院長宋爾衛。他曾捲入多宗醜聞，包括實驗室多名學生患癌、用特權方便兒子升學等，他於2024年12月到清華大學演講時，更被學生追問和割爛海報。

《香港01》向浸大查詢後，浸大指他因公務繁重，1月15日起辭任。



2024年12月19日，中山大學醫學部教授宋爾衛到清華大學演講，遭多名學生提問癌症事件、利用特權助兒子升學等，他尷尬離場，海報被撕爛。（網上圖片）

浸大申第三間醫學院成立專家委員會

浸會大學周一（1月13日）公布宋爾衛的任命，指邀請他加入專家諮詢委員會，期望借鑒其臨床運作知識與經驗以推動籌備工作。

浸大正爭取開辦本港第三間醫學院，校方早前公布，成立專家諮詢委員會，委員會由兼任籌備委員會成員的諾貝爾獎得主邁克爾·霍頓爵士（Sir Michael Houghton），以及多位來自不同醫學領域、公私營醫療機構、醫療行業和學術界的專家組成，包括宋爾衛。他是中山大學孫逸仙紀念醫院（即「中山大學第二附屬醫院」、簡稱「中山二院」）院長。

2024年12月19日，中山大學醫學部教授宋爾衛到清華大學演講，遭多名學生提問癌症事件、利用特權助兒子升學等，他尷尬離場，海報被撕爛。（網上圖片）

多名學生患癌 中山大學拆除實驗室

翻查資料，宋爾衛捲入多項學術風波。2023年11月，中山大學孫逸仙紀念醫院傳出「乳腺外科團隊多名學生集體患癌」，正是宋爾衛的實驗室，他本身是研究「促癌機制」，遭質疑是實驗室洩漏。

院方事後稱有三名在實驗室工作、學習過的人員患癌。該實驗室被指屬宋爾衛名下，而宋亦是癌症學生導師蘇士成的導師。

中山二院發布官方回應稱，近年來在醫院乳腺腫瘤中心實驗室工作、學習過的人員中有三名患有癌症，並於2023年先後確診癌症，無在學學生患癌。廣州衛健委工作人員回應指會組織第三方調查。

事件曝光後，中山大學解散課題組，拆除實驗室，學生無法追查患癌原因。有患癌學生將病歷發布上網，是罕見癌症，更有惡性胰腺轉移，並非家族成員患的一般癌症。其中一名留院的女博士後黃敏確診胰腺癌，在透露自己只剩下幾個月生命後，被導師蘇士成踢出群聊。

廣州中山二院乳房腫瘤中心蘇士成教授（左五）的團隊被指有學生集體患癌情況，引起關注。（中山二院官網）

另外，宋爾衛與蘇士成團隊在科學期刊《Nature》發表的研究論文、以至過去多篇論文的研究方法和結果均遭到質疑。

宋爾衛亦被揭其兒子宋世鍵曾在蘇士成指導下，於廣東實驗中學（簡稱「省實」）就讀高中期間，曾發表三篇SCI學術論文，並憑此以自主招生方式考入中山大學，同樣惹起爭議。

宋世鍵憑此論文入讀中山大學讀醫。到宋世鍵報考碩士，筆試成績不佳但面試成績第一，成功入讀碩士課程，宋爾衛遭質疑利用特權安排兒子升學。

清華大學演講學生追問種種爭議 海報遭撕爛

2024年12月，宋爾衛到清華大學演講，並學生被問實驗室懷疑洩漏、兒子中學發表學術論文及院士特權，宋尷尬回覆後草草退場，其演講海報被撕毀，影片在網路瘋傳，但之後在內地社交網站全部被刪除。

根據現場影片，清華大學主持人嘗試打圓場，但學生追問「有什麼不能問的」、「院士身份有什麼特權」。

香港浸會大學繼較早前為提交新醫學院建議書成立籌備委員會，其中一位邀請的專家是中山大學附屬第二醫院院長宋爾衛，《香港01》向浸大查詢後，浸大指他因公務繁重而辭任。（資料圖片）

周一任命 周三辭任

《香港01》記者向浸會大學查詢，宋爾衛屢受質疑，會否影響浸大申請建第三間醫學院，浸大周三（1月15日）晚上回應指，「由於宋教授公務繁重，難以兼顧各方事務，辭去委員會職務。經充分溝通，在相互理解、相互尊重的基礎上，雙方達成共識，即自2025年1月15日起，宋教授將不再繼續參與委員會的相關工作 。」