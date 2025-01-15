馬會投注產品執行總監突辭職　會方：將擬定方案確保順利過渡

賽馬會今晚（15日）公布投注產品執行總監范梓文（Michael Fitzsimons）請辭，以另覓新發展，馬會感激范於過去四年對投注事務的發展作出的貢獻。馬會表示，將擬定周詳的方案，確保投注產品處的工作順利過渡。



賽馬會投注產品執行總監范梓文（Michael Fitzsimons）請辭，結束四年賓主關係。（馬會圖片)

范梓文於2021年2月加入馬會，擔任投注交易總監，負責帶領足球投注交易部門，以及促進馬會的體育博彩業務增長。馬會2022年7月22日公布，晉升他為投注產品執行總監，9月1日起生效。范梓文成為馬會管理委員會成員，並直接向行政總裁應家柏匯報。

根據馬會公布，范梓文於英國愛丁堡赫瑞瓦特大學（Heriot Watt University）取得會計與金融學文學碩士學位。他在加入馬會前，於體育博彩行業擁有20年經驗，於多個地區的博彩公司及團體出任管理及投注交易職務，覆蓋不同體育類別。

范梓文作為投注產品執行總監，帶領及推動馬會的博彩業務，除了負責賽馬、足球博彩，以及六合彩獎券服務，他也會帶領全球匯合彩池及中國體育彩票的合作發展。馬會當年指他在體育博彩以及應用人工智能作投注交易方面有豐富知識，將有助馬會維持博彩業務的增長及發展。