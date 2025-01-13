渣打馬拉松2025｜與喵坊合作回收紙杯　過百小店派禮物應援

【渣馬2025 / 渣打香港馬拉松】渣馬將於2025年2月9日舉行，今屆參賽人數維持於約7.4萬，資源回收一直是焦點議題。大會今年邀長春社任指定綠色夥伴，並與與本地紙包飲品盒回收漿廠及教育中心「Mil Mill喵坊」合作，把賽事中使用的紙杯、飲品盒及紙品回收。

另外，多間小店參與「助小店 撐跑手」計劃，將於2月7日起向惠顧小店的顧客派發應援頭巾，比賽當日亦會組打氣小隊，在賽道沿途為跑手打氣。



渣打馬拉松2025｜設櫃枱回收未使用贈品

今年渣馬推出多項新措施，包括邀請長春社擔任指定綠色夥伴，提供多項關於環保的專業意見，例如行李袋使用回收膠粒製造，環保袋則可溶於水分解；長春社又與「Mil Mill喵坊」合作，把賽事中使用的紙杯、飲品盒及紙品回收。大會在領取跑手包期間及比賽日終點，設立回收櫃枱，鼓勵跑手捐出未使用的贈品，比賽日剩餘的食物如香蕉、梨、朱古力和能量棒，亦會捐贈給「惜食堂」，轉送弱勢社群，減少浪費。

渣打馬拉松2025｜小店組隊沿途打氣

大會今年亦推出「助小店 撐跑手」計劃，有過百間小店「參與」渣馬，例如在店內放置宣傳海報、把店面佈置成「打卡應援牆」，部份小店於2月7日起向顧客派發應援頭巾，並於比賽當日組隊沿途打氣。

渣打馬拉松2025｜部份參與計劃之小店。（公關提供）

渣打馬拉松2025｜部份參與計劃之小店。（公關提供）

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