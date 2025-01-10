啟德體育園｜衞生署調人往演練　逾10宗診所預約逼改期　部份押後

政府近期不斷動員公務員參與啟德體育園演習，下一次將是本月24日在5萬人主場館將舉行，公務員事務局局長早前預料須派數萬名公務員參與。當中，衞生署今日（10日）確認就本月24日的演練，該署透過協商，在病人同意而且滿意情況下，調整了十多個個案預約日期，「大部份」預約獲提前，而有關個案全部屬定期檢查，非治療類別。

有關注病人權益組織指，如預約提早或僅押後一至兩日尚可接受，但目前預約名額緊張，若有病人因「演練」須長時間延後檢查，絕對不能接受，促請衞生署交代非獲提前預約市民的具體安排，以及未能提前預約原因。



政府將動員數萬公務員參與啟德體育園演習（楊何蓓茵FB）

啟用在即的啟德體育園近月進行多場演練，其中於本月24日（星期五）及下月4日（星期三）舉行的兩場大型演練，會有數萬名公務員參與，模擬於平日晚間舉行大型活動時的不同情境，方便制定應變措施。

有病人今日向傳媒反映，衛生署個別分區診所抽調前線人員參與演練，導致病人的預約要改期，而據工會所知，啟德演練需要招募數萬名來自紀律部隊、建築署、康文署、衞生署等人員參與，如在晚上舉行，部份參與公務員須提前下班前往，令個別公眾服務受到影響。

衞生署指改預約個案全屬定期檢查而非治療類別

衞生署今日回覆《香港01》時稱，轄下的診所不時會因為各種運作原因，需要聯絡就診人士協商更改預約的就診日期，而就本次演練（1月24日）的部署而言，衞生署透過協商，並在有關人士同意而且滿意的情況下，調整了十多個個案的預約日期，大部份預約均獲提前。有關個案全部屬定期檢查，而非治療類別。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，如相關預約因此提早或僅押後一至兩日尚可接受，而衞生署暫未透露部份押後預約個案的原因及押後多久，彭鴻昌認為衞生署交代非獲提前預約市民的具體安排，以及未能提前預約原因，而若有病人因「演練」須大幅押後檢查日期，情況不可接受。

彭鴻昌：可檢討以醫療輔助隊等組織參與 減衞生署須調往演練人手

彭鴻昌指出，啟德體育園演練須要衞生署醫護人手參與無可厚非，反而如須文職參與就值得商榷，由於安排非當日值勤人員抽調後參與演練，或須「補水」及提供額外津貼等安排，涉及公帑，因此當局要取得平衡，而日後演練或啟德體育園正式運作後，多找醫療輔助隊或聖約翰救傷隊等非政府組織參與，減少衞生署須調派的人手，亦是可檢討方向之一。