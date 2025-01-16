黎智英接受盤問｜安排兩美前高官見蔡英文　黎認包辦旅費及顧問費

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（16日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英作供第27天，並繼續接受控方盤問，控方問及黎向時任台灣總統蔡英文，引薦他兩名美國前軍官好友Jack Keane和Paul Wolfowitz給蔡認識時，黎承認他促成該次三人會面之餘，旅費及顧問費等，都由他一手包辦。他並提蔡的副手要保密，甚至他提供的筆記也要刪除。黎稱因為事件由他安排，所以他便承擔費用，並指蔡並不知他有付顧問費。



黎智英曾促成美國前高官與時任台灣總統蔡英文見面。（資料圖片）

黎智英稱作安排因為蔡英文(右)想知特朗普（左）對台的看法。（新华社、中央社）

蔡英文想知特朗普對台看法

黎智英今作供時講及，時任台灣總統蔡英文希望知悉，時任美國總統特朗普對台灣的看法。而蔡的「左右手」江春男問黎，是否可以引薦相關人士，黎遂把他兩名好友，即美國退役上將Jack Keane，和美國前副國防部長Paul Wolfowitz介紹予蔡。

曾安排會面3至4次

黎稱他兩人到台灣3、4次，時間介乎至2017年至2019年間。黎會支付兩人的旅費，他有向Jack Keane支付顧問費，但不記得有否向Paul Wolfowitz付該筆費用。法官李運騰問為何是黎支付這些費用而不是台灣政府，黎說此事由他安排，蔡英文並不知道他付了顧問費。

黎智英向蔡英文引薦的兩名美國前高官：

美國前退役上將 Jack Keane。(資料圖)

前美國國防部副部長Paul Wolfowitz。(Getty圖片)

否認安排是要建立美台關係

控方庭上展示黎智英於2017年1月5日，向Mark Simon發出的訊息，稱：「他(指Jack Keane)將會和Paul前往台北，就和特朗普聯絡的計劃工作.....此事要保密處理，因為一旦傳媒得知事件，將會破壞此事。」多名法官均問，兩人是私人身份會見蔡，為何事件需保密。黎解釋，他們是前美國高官，身份敏感，因此事件要保密。他們事前亦需得到美國司法部和特朗普的批准，他們向司法部申請所需的律師費，亦是由黎支付。

控方指，黎在訊息提及：「和特朗普聯絡」，法官李運騰問，該計劃是否要建立美台的關係，黎否認。

黎提醒事後要刪除筆記

此外，黎於1月5日向江春男發出訊息時亦提醒江，這個三人會面須保密。黎稱已就和博爾頓(John Bolton)翌日見面準備筆記。他著江看過筆記後，把它刪除。他在庭上確認，博爾頓當時尚未成為美國國家安全顧問，又指因事件敏感，故叫江刪除筆記。

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）。（Getty）

筆記提及美國在台駐軍

控方展示該筆記，內容包括美國在台灣駐軍，以及美國利用台灣，作為中國交涉時的籌碼。控方問黎是否宣揚美國利用台灣作為籌碼，黎否認，並指當時有傳媒提及調動駐日美軍到台。法官李運騰問，既然傳媒有報道，為何該些筆記仍要保密。黎說他身處香港，不想他人得知他有這個想法。他又承認同意美國在台灣駐軍。法官李素蘭問黎是否為協調美台的中間人，黎否認。

控方其後展示博爾頓其後發表的文章，指其觀點和黎筆記的觀點相似，問黎是否宣揚該些觀點。黎否認為是不錯的觀點。

會面提及美台簽定能源合約及提升台軍力

黎續講及，蔡英文於2017年8月16日，首次會見Jack Keane和Paul Wolfowitz。他沒有出席會見，只負責交通運輸事宜，又指Mark Simon亦有參與。控方展示黎同月19日向江春男傳送的訊息，當中提及兩個目標，包括台灣和美國簽訂能源合約，和透過美國將領提升台灣軍隊現代化。黎回覆時，講及聘用美國退休將領，提升台灣軍力。

否認兩目標是三人會見的內容

黎否認該兩個目標是蔡等三人會見的內容，並指Jack Keane和Paul Wolfowitz會見後和黎晚膳。席間Jack Keane和Paul Wolfowitz提出該兩個想法。法官李運騰問，第二項是否指聘用美國退休將領訓練台灣軍隊，黎說是聘用他們，以提升對科技的應用。

郭明瀚（James Cunningham）於2005至2008年擔任美國駐港領事，他之後曾擔任駐以色列、阿富汗大使。（美國國防部圖片）

亦向蔡引薦郭明瀚

此外，江春男曾表示台灣和美國交涉時，成效不彰，問黎有否人選推薦。黎遂把美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）的資料傳給江。黎稱因郭明瀚有處理外交事務的經驗。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要