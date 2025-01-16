法國印象派藝術大師珍藏展周五開始　羅淑佩：51幅首次在亞洲展出

19世紀末至20世紀初印象派運動的代表人物保羅．塞尚（Paul Cézanne）和皮埃爾 – 奧古斯特．雷諾阿（Pierre-Auguste Renoir），兩位一系列法國印象派藝術大師的珍藏作品，將於周五（17日）至5月7日在香港藝術館展出。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今晚（16日）參加率先參加導賞，她指展覧包含了52幅印象派大師的傑作，當中51幅是首次在亞洲展出的。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左）今晚到藝術館參加導賞，她說誠意推薦來參觀。（羅淑佩Facebook圖片）

展覽名為「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」，由賽馬會慈善信託基金獨家贊助，是香港首個以兩位印象派大師為主題的大型展覽，也是馬會140周年慶祝活動之一。

是次展覽將展出來自知名法國橘園美術館及奧賽博物館共52件珍貴作品，包括49件塞尚和雷諾阿的畫作、兩幅畢加索的作品，以及一幅收藏家保羅．吉約姆的肖像。馬會指是次展覽可讓觀眾了解兩位大師如何為當時的藝壇帶來改變，以及啟迪新一代畫家，如西班牙大師巴勃羅．畢加索。

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展覽設有教育角，觀眾可以登上特別為展覽搭建的法國火車月台，乘坐時間列車，探索塞尚和雷諾阿的藝術生涯。展覽更加入香港站限定內容，包括兩位大師的模擬對話，讓觀眾進入他們的內心世界，以新角度認識他們的生活軼事和深厚情誼。有關展覽詳情，可瀏覽網頁。

展覽開幕禮於今天舉行，馬會主席利子厚在典禮上致辭時表示，馬會致力支持藝術及文化項目，旨在為香港注入藝術文化活力，響應國家《十四五規劃綱要》中，明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左）及馬會主席利子厚（右）今晚到藝術館出席展覽開幕禮。（羅淑佩Facebook圖片）

羅淑佩昨出訪廣州回來，下午回港，晚上即到香港藝術館出席該展覽開幕禮。她在社交謀體撰文說，這個展覧包含了52幅印象派大師的傑作，當中51幅是首次在亞洲展出的。她很喜歡策展的手法，把兩位大師題作相近的作品並排展示，雖然都是impressionist作品，構圖、筆觸以至色彩的分別便能更清楚和立體地呈現出來，誠意推薦來參觀。