「港深口岸規劃建設工作專班」會議 商皇崗、沙頭角口岸重建事宜
撰文：歐陽德浩
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保安局局長鄧炳強與深圳市人民政府副市長羅晃浩在香港共同主持「港深口岸規劃建設工作專班」會議。兩地團隊共同商討陸路口岸的規劃建設事宜，包括皇崗口岸及沙頭角口岸重建項目、文錦渡口岸食物管制功能轉移等。雙方未來會繼續保持緊密交流，致力提升口岸設施、通關效率和服務質素。
鄧炳強並歡迎深圳市領導及各相關單位成員，到港出席專班會議。
鄧炳強感謝各口岸單位除夕實施特別通關安排
保安局公布，保安局局長鄧炳強與深圳市人民政府副市長羅晃浩，今日(17日)在香港共同主持「港深口岸規劃建設工作專班」會議，持續推進口岸規劃及建設的工作。
鄧炳強歡迎深圳市領導、深圳市人民政府口岸辦公室及各相關單位成員，到港出席專班會議，共同以新思維為兩地口岸發展注入新動力。他感謝各口岸單位不懈努力，特別在剛剛的除夕跨年，為羅湖口岸和深圳灣口岸實施特別通關安排，便利中港兩地居民跨境歡度佳節。
雙方會繼續保持緊密交流 致力提升口岸設施
兩地團隊在會議上共同商討陸路口岸的規劃建設事宜，包括就皇崗口岸及沙頭角口岸重建項目、文錦渡口岸食物管制功能轉移等，匯報進展及交換意見。港深雙方會繼續保持緊密交流，致力提升口岸設施、通關效率和服務質素。
出席會議的港府官員包括環境及生態局、北部都會區統籌辦事處、香港海關、入境事務處、建築署、規劃署、食物環境衞生署和運輸署的代表。
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