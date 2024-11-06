男子涉圖襲裁判官提堂　眼神空洞控罪書寫想公開事情　須特別看管

九龍城法院日前有持刀男闖入並涉意圖裁判官王證瑜，一名疑與案有關的男子，被控1項企圖有意圖而傷人罪，他今（6日）被押送到九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，控方透露被告在控罪書上寫到：「我想公開事情和自我了結」字樣，認為被告有自殘傾向。裁判官陳志輝准案押後至明年1月3日再提訊，被告沒有保釋申請繼續還押，但須接受特別看管。



被告眼神空洞由7警押上庭

被告李政達（無業，32歲）今穿深灰色運動上衣，衣服攝於灰色長褲，雙手被鎖上手銬。被告眼神空洞，一直望住前方，聽畢控罪表示「明白」。被告欄內外共7名警員看守。

他被控1項企圖有意圖而傷人罪，指他於2024年11月4日，在九龍城亞皆老街147號九龍城裁判法院8樓第8庭，意圖使王證瑜身體受嚴重傷害而企圖非法及惡意傷害王證瑜。

▼九龍城法院11月4日發生事件後，大批警員到場調查▼



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控方稱需時檢驗液體及粉末

控方申請押後案件，以檢驗涉案4瓶液體、2瓶粉末及向在場人士及閉路電視提供者錄取口供。

控方申請對被告特別看管

控方又透露，被告被解上庭前，曾於伊利沙伯醫院接受觀察，醫療報告指他適合出庭，但未能接受調查。醫生認為被告有暴力傾向。另外，被告曾在控罪書寫：「我想公開事情和自我了結」，客觀事實令人相信他有自殘傾向，故申請施加「特別看管」（special watch）。

被告李政達的父母有到庭旁聽，他們談起兒子都不禁飲泣。(陳曉欣攝)

▼九龍城法院11月5日起即加強法院的保安▼



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被告父母有到庭旁聽談兒子飲泣

被告父母有到庭旁聽，被告的六旬父撐拐杖，行動不便。兩人談及兒子時不禁飲泣，李父指他早年為幫助兒子，任地盤工時造成勞損需撐拐杖。兩人又表示兒子過往因壓力經常失眠，曾表示想輕生。

事發後九龍城法院外有兩警駐守

因應裁判官險受襲事件，司法機構在事發翌日宣布逐步實施安檢和增加保安人手。據記者觀察，九龍城法院外有2名軍裝警員駐守。設有法庭的樓層均設安檢區，武器、刀、剪刀、水和飲品均被禁止帶入法庭。

案件編號：KCCC2771/2024