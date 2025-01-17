大專生為800元報酬　為電騙黨收老婦12隻龍鳳鈪等財物　判教導所

大專生幫騙徒收「貨」，令一名65歲婦人損失10萬元及12隻龍鳳鈪，約共24萬元的財物，但他只得500元的報酬及300元車馬費等得益。他翌日再往另一宗收「貨」工作時被當場「斷正」被捕。男生早前承認兩項控罪，案件今（17日）在區域法院判刑。法官指，被告被人利用，反映其思想不成熟，人格品德仍有缺陷，必須學習改進，但信被告非不可教化的人，幫助他更生比懲罰更有作用，判被告入教導所。



被告連續兩日犯案被捕

被告鄭凱言（20歲，港大專業進修學院經濟科副學士）承認洗黑錢罪企圖洗黑錢等兩罪，指他於2024年6月5日，與其他身份不詳的人，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，涉及12隻手鐲、一條手鏈及一筆港幣12萬元的現金；及同年6月6日企圖處理一筆10萬元的款項。

被告鄭凱言在區域法院認罪，被判入教導所。（資料圖片）

被告稱辜負了父母期望

辯方呈上五封求情信，當中包括被告及其父母的信件。被告求情指，知道自己辜負了父母的期望，感到內疚，因為自己一時貪婪，而違背做人原則，期望可以在獄中完成副學士學位；其父母的求情信則指出，兒子是被人利用犯罪，他們感到痛心和失落，但仍然會愛護被告，又指他們過往只追求成績，但未有關懷被告。

無參與源頭罪行金是被人利用

法官判刑時指出，此案屬於典型的電話詐騙案，而案件的嚴重性在於利用受害人保衛親人的迫切心理，作情感上的勒索。被告在案中只擔任收錢的角色，沒有參與源頭罪行，只是被人利用。年輕人參與詐騙罪行的現象亦沒有極為氾濫，加上被告未滿21歲，因此不考慮判監。

認為更生較懲罰重要

他又指出，被告生於中產家庭，成績中等，是小康之家。他過往在音樂、演戲等方面亦有獲獎，在英文科表現突出，相信父母有悉心栽培被告。惟被告思想的不成熟，人格品德仍有缺陷，必須要學習改進，但相信被告不屬於不可教化的人，幫助他更生比懲罰更有作用，因此判被告入教導所。

案件編號：DCCC 1403/2024