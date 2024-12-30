副學士生認為電騙黨收「貨」　令六旬婦失12龍鳳鈪等共24萬財物

副學士學生聲稱獲介紹提貨工作後，被安排為電騙黨上門收「貨」，並曾收取一名六旬婦12隻龍鳳鈪等金飾，令該婦人損失約24萬元，他則獲報酬500元。翌日他再往取另一女子款項時被捕。男生今(30日)在區域法院認罪，控方指，鑒於電騙案猖獗，要求法庭加刑。法官郭偉健亦稱，判刑須考慮罪行的普及性和嚴重性，以免向大眾傳信息以為：「氹掂啲細佬去就無事。」把被告還押至明年1月21日判刑，以候被告的教導所報告。



被告鄭凱言（20歲，港大專業進修學院經濟科副學士）承認洗黑錢罪企圖洗黑錢等兩罪，指他於2024年6月5日，與其他身份不詳的人，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，涉及12隻手鐲、一條手鏈及一筆港幣12萬元的現金；及同年6月6日企圖處理一筆10萬元的款項。

被告鄭凱言在區域法院承認洗黑錢等兩罪。(黃浩謙攝)

梁事主失12龍鳳鈪及12萬現金

案情指，65歲姓梁女事主於今年6月5日收到男子來電表示「有人」出了事，要求梁支付十多萬元保釋金，梁以為其兒子出事。梁表示不夠現金，男子要求梁變賣金飾，並稱一名叫「明仔」的男子會上門收取。被告其後上門，取去12隻龍鳳鈪、1條手鏈及12萬元現金。梁聯絡兒子後方知受騙，遂報警處理，她就此損失約24萬元。

招收到來電指其侄兒轉電話

同日，58歲的招女事收到「猜猜我是誰」電話，以為來電的男子是其侄兒，男子稱他買了新電話正在試用。招掛線後聯絡侄兒，得知侄兒沒有轉電話，意識到男子是騙徒。

招安排收款亦同時報警

男子翌日再致電招，表示他打傷人被捕，需要10萬元保釋金。招約定在其寓所樓下交收，同時報案，警方埋伏「放蛇」，被告在交收時被捕，警誡下稱：「一個叫郭生嘅人叫我嚟拎野，我都唔知咩事。」

被告收金飾等獲轉帳5百元

被告其後於錄影會面承認在Telegram認識「郭生」，郭介紹他做提貨和運貨的工作，被告收取金飾及現金後轉交一名男子，被告事後獲轉帳500元，他不知道貨物是甚麼。

被告稱求職經驗不足被利用

辯方求情指，被告沒有全職經驗，受不法分子利用，為了賺錢而犯案。望法庭考慮被告年輕，判處非監禁刑罰，避免他受其他在囚人士影響其更生狀況。

案件編號：DCCC 1403/2024