無業漢為電騙案騙徒向兩婦收款　認洗黑錢罪　官指罪行猖獗囚26月

兩名婦人於去年11月先後收到自稱為其兒子的電話，指他捲入打架或交通意外被捕，須金錢保釋。其中一名婦人的女兒與弟弟聯絡後，發現並無其事，遂報警處理。被告最後與交收金錢後，即場被捕。他早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪，案件今（19日）在區域法院判刑。法官接納被告只是受指示而犯案的跑腿，非案中主腦，但指被告的參與是構成涉案罪行的關鍵，且因類同罪行猖獗而加重刑罰，判被告入獄26個月。



被告陳皓傑（35歲，無業），承認串謀詐騙及洗黑錢兩罪。控罪指，他於2022年11月9日在香港與另一名身份不詳的人串謀欺騙王惠芳，即虛假地表示王惠芳的兒子被警方扣留及需要金錢，不誠實地誘使王交出港幣65,600元；另於同日在長沙灣深旺道聖瑪加利男女英文中小學外，知道或相信為從可公訴罪行得益，仍處理一筆港幣30,500元的款項。被告另面對1項串謀詐騙和1項洗黑錢罪，則獲存檔法庭。

被告陳皓傑在區域法院承認洗黑錢罪，被判囚26個月。

法官判刑時指，香港電話騙案猖獗，故法庭對於此類罪案要嚴懲，以收阻嚇之用。法官接納，被告只是受指示而犯案的跑腿，非案中主腦。但與此同時，被告的參與是構成涉案罪行的關鍵。

法官另基於案情嚴重性，接納控方早前援引《有組織及嚴重罪行條例》第 27 條，要求向被告處以較重刑罰的申請，在認罪扣減後再加刑三分一，判其入獄26個月。

案件編號：DCCC 238/ 2023