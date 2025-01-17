呼吸道合胞病毒疫苗｜衞生署委員會：不建議全部長者和孕婦接種

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會昨日（16日）召開會議，討論長者和孕婦使用呼吸道合胞病毒疫苗（一般稱為RSV疫苗）。委員會表示，在世衞提出具體建議和取得相關成本效益分析的本地數據前，暫時不建議為全部長者普遍接種RSV疫苗；長者（特別是75歲及以上或居於院舍）可考慮徵詢醫生意見，在知情同意的前提下接種；暫時不建議為全部孕婦普遍接種RSV疫苗。



呼吸道合胞病毒可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。病毒可通過接觸患者的分泌物或飛沫直接傳播，或通過受污染的手、食具或接觸受到患者鼻或喉部分泌物污染的物件而間接傳播。

中心表示，專家詳細審視了呼吸道合胞病毒的本地流行病學數據、有關RSV疫苗效力、安全性和潛在不良反應科學數據，包括嚴重神經系統疾病、早產和妊娠高血壓等的，以及世衞和國際間對使用RSV疫苗的建議。委員會基於科學實證，從公共衞生的角度擬定暫擬共識。

在長者方面，委員會指海外研究數據顯示，RSV疫苗能有效預防長者感染呼吸道合胞病毒引致的下呼吸道疾病。不過在在世衞提出具體建議和取得相關成本效益分析的本地數據前，暫時不建議為全部長者普遍接種RSV疫苗；但長者（特別是75歲及以上或居於院舍）可考慮徵詢醫生意見，在知情同意的前提下，接種RSV疫苗作個人保護。

委員會又表示，海外研究數據顯示，對已接種疫苗的母親所生的嬰兒，RSV疫苗能有效預防他們在出生後六個月內感染呼吸道合胞病毒引致的嚴重下呼吸道疾病。不過同樣在取得使用RSV疫苗的額外安全數據前，暫時不建議為全部孕婦普遍接種RSV疫苗。但孕婦可諮詢家庭醫生或提供產前護理醫生的意見，在知情同意的前提下，作個人決定接種RSV疫苗，以保護初生嬰兒免受呼吸道合胞病毒的影響。

中心表示，收集的本地監測數據顯示，呼吸道合胞病毒感染全年皆會出現，在某些年份會在5至9月呈季節性上升，而在某些年份則呈不規則波動情況。公立醫院的呼吸道合胞病毒相關入院個案主要是五歲以下幼童（特別是六個月或以下嬰兒），其次是長者（特別是75歲或以上和安老院舍院友）；死亡個案則主要影響長者，情況與外地相若。與季節性流感比較，除五歲以下幼兒外，其他年齡組別的呼吸道合胞病毒相關入院率整體為季節性流感的約四成。