呼吸道合胞病毒 RSV | 嬰兒肺炎元凶 ? 一文看清病徵及預防方法

據衞生防護中心表示，呼吸道合胞病毒感染（RSV）全年皆會發生，由呼吸道合胞病毒，一種單鏈的核糖核酸病毒所引起，亦是引致 1 歲以下嬰幼兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。呼吸道合胞病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具，甚或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。



呼吸道合胞病毒感染（RSV）在本港全年皆會發生，事實上不少醫院亦曾出現過呼吸道合胞病毒感染。衞生防護中心表示，呼吸道合胞病毒由一種單鏈的核糖核酸病毒所引起，是引致 1 歲以下嬰幼兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。

潛伏期長達10天 有流鼻水、咳嗽病徵

相關病毒的潛伏期為1至10天，通常為5至7天後就會發現染疫。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起氣管、肺部及中耳的感染。

多於一至兩星期內痊癒

不過，相關感染通常在約一至兩星期內痊癒。大部分患者病情輕微，可用支援性療法紓緩病況；嚴重個案或需氧氣療法或管飼法。如患者有先天性心臟病或肺病，可考慮採用抗病毒劑。如有因細菌引起的併發症，例如肺炎、竇炎或中耳炎，患者或須服用抗生素。

保持良好個人衞生為最佳預防

至於預防方法，由於現時並沒有疫苗可預防呼吸道合胞病毒感染，故最好的預防措施是保持良好的個人及環境衞生。

1. 保持良好的個人衞生

- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾

- 如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

- 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及應盡早求醫。

- 患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力弱的人士。

2. 保持良好的環境衞生

- 經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。

- 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒受污染及其附近地方，待15－30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

- 保持室內空氣流通。

- 避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

- 飲食用具用後應清潔及消毒，減少傳播疾病的機會。