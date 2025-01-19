流感｜上周15人感染死亡　許樹昌料2月達高峰期　籲盡快接種疫苗

本港進入流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌預計，2月初會達到本港流感高峰期。他續指，近期日韓等多個旅遊地區爆發流感，不排除有港人外地感染後將病毒帶回港。今個月第二周共有37宗嚴重成人流感個案，其中15人死亡，當中約7成人沒有接種流感疫苗，他呼籲市民盡快接種疫苗。



本港進入流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌預計，2月初會達到本港流感高峰期。（資料圖片）

許樹昌今（19日）在電台節目中表示，現時大部份北半球地區爆發流感，包括日本、韓國、內地、新加坡和歐美等地，當中以H1N1甲型流感為主。現時外遊市民較多，他不排除有港人在當地受感染後回港。許樹昌預計，本港將在2月初達到流感高峰，至3月中回落。他又表示，去年最初爆發甲型H3N2流感病毒，其後2月開始爆發H1N1病毒，導致去年流感高峰期持續近半年，今年情況仍難以估計，但仍有可能出現同一情況。

他指，公立醫院入住率正持續上升，以0至5歲兒童為主，每1萬人中有1.93人受感染；而每1萬名長者中會有0.97人受感染。今個月第二周共有37宗成人嚴重個案，需入住深切治療部，其中15人死亡。嚴重個案中，有25人沒有接種流感疫苗，許樹昌強調，接種流感疫苗仍然是最有效預防的方法，建議市民盡快接種。

截至上月，嬰幼兒接種率只有48%，50至64歲只有20%，而65歲或以上接種率僅約45%。他指，一般接種率覆蓋七至八成才能發揮群體保護作用，呼籲高危群組盡快接種。