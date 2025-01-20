醫療科硏結合教學　助力提升醫療服務質量改善大眾健康

集醫療服務及教學科研於一身的教學醫院，對提升社會整體醫療水平越來越重要。筆者早前前赴英國參與學會醫療工程會議時，知悉當地越來越多具科研功能的教學醫院落成，而本港政府於去年發表的《施政報告》中表明支持本地大學籌建本港第3間醫學院，著重醫療科硏，並已在北部都會區預留土地興建校舍及教研醫院。相信此措施也是考慮到未來該處人口將會有不少增長，醫療需求亦同樣增加而設，料新醫院有助緩解應對本地醫療的需求。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



香港城市大學宣佈成立生物醫學院，以發揮其在生物醫學科學、生物醫學工程、神經科學及數碼醫學等方面的科研實力，透過突破性的跨學科研究，為生命和健康科學等議題提出解決方案。

英國最近建成的一些教學醫院，包括皇家利物浦大學醫院，該醫院取代了舊的利物浦皇家醫院，擁有現代化的設施，包括先進的手術室和病人護理區。而南格拉斯哥大學醫院是英國最大的教學醫院之一，具有先進的設施以容納各種專業，包括急性和緊急護理。至於伯明翰健康創新校園內有一個新的醫院設施，旨在與當地大學合作，在醫療衛生技術和教育方面推行創新。香港方面，自政府公佈興建新醫學院計劃後，社會上有不少討論，有意見認為此舉有助加強地區上的醫學教育及保健服務，亦反映了在現時已有的兩間教學醫院之外，需要多一間同類醫院以應付未來人口及醫療需求。當局特意在北部都會區預留土地建院，未雨綢繆及與時驅進，為未來該區可能增長的人口密度及醫療需要做準備，能及早籌備建院實屬市民之福。

政府計劃支持大學興建第三間教學醫院，有意落戶北部都會區的牛潭尾，圖為發展構想圖。（發展局提交立法會文件）。

據報道指，當局公佈消息後，不少本地大學已表明對計劃感興趣，據悉表態有興趣遞交申請的包括香港科技大學及香港理工大學，再有香港浸會大學亦表示會積極探討參與項目。而於香港城市大學攻讀工程學博士的筆者，亦對母校的取態感好奇，其後透過校友會知道原來城大最近在醫療科研領域上亦有所作為。

城大早前宣佈成立生物醫學院 （College of Biomedicine），並在今年1月1日正式開始運作，生物醫學院包括三個學系，分別為生物醫學科學系、生物醫學工程學系和神經科學系。該院成立目的旨在發揮該大學在生物醫學科學、生物醫學工程、神經科學及數碼醫學等方面的科研實力，雖然不是頒授醫生本科學位，但透過跨學科研究可為健康科學和生命等不同議題提供解決方案。

香港城市大學成立生物醫學學院以吸引國際藥物和醫療器械企業，在本港展開研究、開發及試驗。

在這些學系當中，筆者較熟識生物醫學工程，香港工程師學會亦成立了一個與此課程相關的學會分部，確立生物醫學工程師在香港的專業地位。生物醫學工程屬新興的跨學科課程，結合了工程學和生物醫學兩個專業領域。生物工程在醫療系統擔任支援和後勤角色，利用現代工程技術，協助醫護人員解決有關診斷、治療和檢測等問題。學系課程按社會發展設計，包括四大範疇，分別是生物醫學成像與生物醫學儀器、細胞與組織工程、應用於生物醫學的機器人開發與人工智能、以及生物傳感器與健康信息學。其開辦的機器人開發與人工智能科目，其中以機械人手術為熱門醫療話題，課程會探討把人工智能應用到醫療，開發遠距離手術，縮短病人輪候時間。

據知，該新成立的學院更會將在生物醫學、生物醫學工程、神經科學及數碼醫學等範疇作聯合研究，希望能吸引全球各地的藥物和醫療器械企業在本港展開研究、進行藥物或技術開發及試驗，此目標相信能與本港相關政策互相配合。城大校長梅彥昌亦在院校落成時表明，新成立的生物醫學院將強化城大在跨學科教育、研究，及生物醫學與健康的創新方案的全球領先地位，藉以鞏固大學在國際間的角色和使命。

筆者認為，城大新成立的生物醫學院理念有望能夠配合當局推展香港的醫療發展的方向，幫助栽培人才，協力為未來本港長遠醫療發展鋪下更康莊道路，而前者將率先成立一個教育平台，為有意從事生物醫學科及工程領域的大學生開拓更好前路，為日後就業及貢獻社會作更佳準備，相信亦有助本港推展生物醫學及科研方面的發展。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

