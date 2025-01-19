詐騙｜港大女生墮假公安綁架案　港與內地商須先填防騙問卷增意識

香港大學要求學生在填寫警方防詐騙問卷電郵中，透露近月超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元。據了解，上月曾有一名港大女碩士生收到假公安電話後，被騙到泰國酒店，騙徒再向其父母訛稱她被綁架，勒索900萬元；女生在內地的母親機警識破騙徒手法，才免於損失。



據了解，防詐騙問卷由理工大學開始實施，有明顯成效，警方認為可向八大推廣，近期香港大學也推行，其他也多數內地生的六間大學尚在跟進中。港方認為內地生墮騙個案嚴重，為加快進展，警方正與內地教育部門商討從源頭着手，加強防騙意識，如來港讀書學生須先填好防騙問卷，暫時未有任何定案，冀做到「源頭止蝕」。



香港大學學生發展及資源中心上星期四（16日）向全體學生發電郵，要求學生填寫問卷，提高反詐意識。

港大女碩士生母親機警識破騙徒虛假綁架 揭女兒只身處泰國酒店

據悉，近期則有一名港大女碩士生中招，她收到「公安」電話捲入刑事案件，事主遵照其指示到泰國跟進，獨自住在酒店內；騙徒則向其家長訛稱她被綁架，勒索900萬元。女生在內地的母親有所懷疑，於是報案，最後查出女兒只是身在泰國的酒店，人身安全，因此沒有支付續金。

每年9至11月是新來港學生墮詐騙高峰期，大部份受害人都是內地生，他們「太聽話」，對假公安信以為真。受害人除了有錢損失，近年也有幾宗受害人輕生個案，年輕生命客死異鄕。

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港大提前出台填防騙問卷政策兼出「辣招」

港大是繼理大後，第二間要求學生填寫必須填寫警方防詐騙問卷的八大院校。據了解，港大原定今年9月新學年才推出，但近月學生墮詐騙案增多及嚴重，因此才於目開始的本學年下學期即推出，而且規定限期前未填好將無法進入圖書館和學習空間智華館，以提高反詐意識及警覺性。

理大學生墮詐騙案嚴重 學生填防騙問卷後有成效

據了解，理大前數年每年都有大量學生墮詐騙案，損失慘重，於是去年開學前，也規定學生必須填寫防騙問卷，而「辣招」比港大更辣，未填好不獲發學生證，在校內十分不便。

理大去年開學前規定學生必須填寫防騙問卷，中招學生大減。（資料圖片)

港與內地教育局研「源頭止蝕」方法

消息指，理大經此安排後，學生墮詐騙案大減，足見有成效。政府當局認為值得向取錄不少內地生的八大推廣，暫只有港大跟從，其他院校尚在走程序跟進中。

據了解，港府也主動出招，與內地教育部商議如何提高來港內地生的防騙意識，其中一個方案，就是將防騙問卷與學生簽證綑綁，申請來港讀書的內地生，必須先完成問卷，減少他們到港後即受騙機率，暫時未有任何定案。