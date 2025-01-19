詐騙｜港大令學生填警方問卷　31條選擇題曝光　可加微信群收資訊

香港大學上星期四（16日）向學生發電郵，指近月超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元。校方要求學生填寫警方提供的選擇題問卷，否則無法進入圖書館和學習空間。

《香港01》取得警方設計的問卷，共有31條選擇題，涵蓋電話、網絡情緣和投資騙案的手法和動機。問卷問及騙徒為何要主動搭訕、誘使他人投資的目的是讓人「脫貧致富」還是「一貧如洗」等。問卷亦有宣傳警方的「防騙視伏器」、熱線，以及詢問學生是否願意加入微信群組接收防騙資訊。



香港大學學生發展及資源中心上星期四（16日）向學生發電郵，要求學生填寫問卷，提高反詐意識。

問卷設有31條選擇題，9條關於電話騙案、11條關於網路情緣投資騙案、3條關於網上購物騙案，餘下7條與警方「反詐騙協調中心」及「防騙視伏器」功能有關。

問卷問及電話騙案「四要五不要」

關於電話騙案的9條問題中，問及騙徒的詐騙手法，例如是致電人士會播放事先錄製好的電話語音，看似正式，之後會指控接聽人士涉嫌違法犯罪，需要「配合調查」交出銀行密碼。問題又問及為何匯款前，騙徒會送來一份商業合約或保密協議文件。

問卷亦有提及預防電話騙案的「四要五不要」，包括要立即收線、致電警方防騙熱線、不要接聽陌生電話、不要向陌生人透露銀行帳戶及密碼等。

（問題二）某人來電聲稱你犯法，需要你進一步合作。隨後，他透過通訊軟體出示了自己的工作證件及逮捕令。你會？ a. 相信他，並聽從對方進一步指示。

b. 不相信，網路上的眼見未必為實，應對來電保持審慎。 （問題三）對方告知你涉嫌違法犯罪，需要在其指定的應用程式中綁定個人的銀行資料以配合調查。對方的目的是？ a. 取得你的銀行資料，以竊取你的資產。

b. 盡快幫你洗脫嫌疑。

c. 以上皆是 （問題四）在「假官員」電話騙案中，騙徒會指示你保持視訊通話以便後續操作，實際上他們是想？ a. 監控你是否有遵照指示辦事，讓他們得以繼續詐欺。

b. 隔絕你與外界的聯繫，讓你感到孤立無援。

c. 增加騙局的說服力，讓你信以為真。

d. 以上皆是 （問題七）只有執法機關才有你的個人資料嗎？ a. 是的，只有執法機關擁有我的個人資料。

b. 不是的，我們在外也曾以個人資料辦事，例如註冊帳號等。所以也會記錄我們的個人資料。

香港大學學生學生需填寫問卷，否則無法進入圖書館。（資料圖片）

網絡情緣投資騙案問題 重溫詐騙流程

有關網路情緣投資騙案的問題最多，有11條。其中一條問題問及詐騙流程，提醒學生騙徒會以「外表形象優異的社群平台帳號主動前來搭訕你」，然後發展出戀人關係，吸引學生下載投資軟體並注資，聲稱投資屬巨額回報，一本萬利。

問卷又提及投資網頁一般都有錯字、無效連結、語句語法不通等破綻。亦有提醒學生如果投資時，頁面顯示是向個人銀行戶口轉賬，就應立即終止支付。

（問題11）騙徒多以外貌娟好的異性為外貌，並主動搭訕你的原因是什麼？ a. 娟好的外表是為吸引你的眼球，主動搭訕是為進一步獲取你的好感。

b. 沒有特別的原因。 （問題12）騙徒為何好以「 專業人士」 包裝自己？ a. 塑造其權威性，以得到你的信任，再騙取你的財產。

b. 實話實說。

c. 以上皆非 （問題14）騙徒希望你投資的目的是什麼？ a. 幫你賺錢，讓你脫貧致富。

b. 騙你的錢，讓你一貧如洗。

網上購物騙案須注意特價、限購、代購產品

至於網購騙局，問卷提醒學生注意騙徒會以「特價」、「限購」、「外地代購」等字眼吸引買家從速購買，付款後就失聯。問卷又指這些專頁聲稱自己是香港公司，但實際登記地、管理員所在地均不在香港。

問卷又指如果學生想要在網絡上出售產品，需要提防極力選擇以支票付款的買家，對方可能是「彈票黨」，亦要小心對方使用虛假的「入數紙」。

七問宣傳反詐騙協調中心 問學生是否加入微信群組

最後7條問題宣傳戶詐騙協調中心、「防騙視伏器」、「防騙易18222」24小時熱線等。其中一條問題指，即使「防騙視伏器」搜尋結果為「未有記錄」，亦不代表相關電話號碼完全沒有可疑，學生應時刻保持警覺。最後一條問題問是否願意加入微信群組，接收最新防騙訊息，並附上群組連結。

部分問題宣傳反詐騙協調中心相關工作。（資料圖片/夏家朗攝）

警方完整防騙問卷

Q.1 某人向你來電，自稱為內地或香港官員，需要你合作。下列哪些是你可能會遭遇到的情景？

Q.2 某人來電聲稱你犯法，需要你進一步合作。隨後，他透過通訊軟體出示了自己的工作證件及逮捕令。你會？

Q.3 對方告知你涉嫌違法犯罪，需要在其指定的應用程式中綁定個人的銀行資料以配合調查。對方的目的是？

Q.4 在「假官員」電話騙案中，騙徒會指示你保持視訊通話以便後續操作，實際上他們是想？

Q.5 在電話騙案中，騙徒一般會要求你開設網路銀行戶口。他們後續還會做些什麼呢？



Q.6 在電話騙案中，你在匯款前或會收到一份商業合約或保密協議文件，它的目的是？

Q.7 只有執法機關才有你的個人資料嗎？

Q.8 四要是哪四項？

Q.9 五不要是哪五項？

Q.10 下列哪些是「 網路情緣投資騙案」 的詐騙流程？



Q.11 騙徒多以外貌娟好的異性為外貌，並主動搭訕你的原因是什麼？

Q.12 騙徒為何好以「 專業人士」 包裝自己？

Q.13 騙徒提供假投資軟體是什麼用途？

Q.14 騙徒希望你投資的目的是什麼？

Q.15 騙徒提供的假投資軟體有何特色？



Q.16 除了讓你注資於假投資軟體，在網路情緣騙案中，騙徒還會怎麼騙取你的財產呢？

Q.17 「為防受騙，我們應勿從非官方的應用程式商店下載軟體，尤其是投資類的軟體。」此話正確？

Q.18 假投資網頁一般都有破綻，若網站遇到下列的什麼特色時，你應當尤其注意？

Q.19 在支付投資資金時，如果頁面顯示是向「個人銀行戶口」轉賬，你應該？

Q.20 如果你認為對方身分可疑，你可以怎麼做？



Q.21 當你購物時，下列哪些是「網購騙局」的特色？

Q.22 若網站出現下列哪些情況，便應提高警覺？

Q.23 當你想在網路上販售產品時，應警惕下列哪些情況？

Q.24 防騙易熱線「18222」的主要作用是？

Q.25 反詐騙協調中心(ADCC)除了提供防騙查詢，還有什麼作用？



Q.26 防騙視伏App」是「防騙視伏器」的手機應用程序，其主要作用是？

Q.27 防騙視伏APP可以評估詐騙風險的範圍包括？

Q.28 防騙視伏APP根據什麼來評估詐騙風險？

Q.29 防騙視伏器有四個程度的搜尋結果，依照可疑程度由高到低排序依序是？

Q.30 如果防騙視伏器顯示搜尋結果為「未有記錄」，那你應該？

Q.31 你是否願意透過微信群組接受最新防騙訊息？

