詐騙｜港大近月60人中招失6000萬　主要內地生　校方令填警方問卷

香港大學上星期四（16日）向學生發電郵，指近月超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元，即平均每人被騙100萬元，據悉，上當的主要是內地生。



校方要求學生填寫警方提交的多選題問卷，以提高反詐意識及警覺性，否則無法進入圖書館和學習空間智華館，是繼理工大學後第二間推行填問卷的八大院校，據了解，問卷是選擇題，只需數分鐘便可完成，所有本地及非本地學生都要填寫。



香港大學學生發展及資源中心上星期四（16日）向全體學生發電郵，要求學生填寫問卷，提高反詐意識。

香港大學學生發展及資源中心上星期四（16日），以「聯合打擊現金詐騙行動：保護香港大學學生」為題，英文及簡體字並行，透過社會科學學院向學生發電郵。電郵附有一張警告圖片，以簡體字及英文寫着「陌生來電，自稱官員，要你繳錢，掛斷！」。圖片上附有中心的聯絡方式，以及警方反詐騙協調中心「防騙易18222」24小時熱線。

限期前未填問卷禁入圖書館和學習共享空間

電郵內文指詐騙是全球性問題，形式多種多樣，包括電話、網購、投資、網絡情緣等詐騙方式。近月已有60多名港大學生成為詐騙案的受害人，損失超過6,000萬港元。校方要求學生1月20日至2月10日期間填寫警務處提供的多項選擇題問卷，提高意識及保護自己。如果未完成問卷，可能無法進入圖書館和學習共享空間智華館。

據了解本地及非本地學生都要填寫

香港大學學生會校園電視昨晚（18日）在社交媒體表示，暫時只有社會科學學院學生收到電郵。有經商及管理學院學生收到學習系統發出的電郵，指他已完成一個名為「CEDARS Anti-Scam Learning Kit」的課程，但學生稱從未得悉。

不過據了解，填問卷安排包含全校學院的本地及非本地生，他們一登入內聯網學生平台，就會收到彈出訊息要求填寫問卷，校方冀藉此提高所有學生防騙意識，而相關限制比理工大學較輕微，後者推行時列明未填寫便不獲發學生證。