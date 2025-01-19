詐騙｜港大內地生稱每星期遇電話騙案　料學生擔心被逐出境易中招

香港大學週四（16日）向學生發電郵，指近月有超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元，據悉受害人主要為內地生。



《香港01》今（19日）到訪港大，訪問了5名內地學生對電話騙案的看法及經歷，所有學生均表示曾遇過電話詐騙，或身邊朋友有遇過。有內地學生稱，曾收過自稱是警方的詐騙電話，對方說話夾雜普通話及廣東話，令他起疑心。亦有內地生認為，騙徒看準內地生擔心被驅逐出境的心理，於是集中向內地學生行騙。



《香港01》今日（19日）下午到訪港大，5名受訪內地學生均表示曾接過可疑來電，亦指曾聽說身邊朋友接到過相關電話。他們曾遇過的詐騙手法，包括騙徒冒認警察或入境處職員、聲稱快遞有問題，或者自稱是超市提供優惠券，要求提供個人資料等。

就讀港大、半年前來港的研究生Michael認為電話騙案在港常見，指一星期大概會收到一次詐騙電話。（董素琛攝）

研究生：一星期收一次詐騙電話

半年前來港的港大研究生Michael認為電話騙案在港常見，指一星期大概會收到一次詐騙電話。他數天前曾收到自稱警方的來電，因對方說話夾雜普通話及廣東話，故產生懷疑，「他又轉普通話，轉粵語，反正我就覺得很有問題，不像是正規的機構」。

他又說曾經有朋友在香港收到短訊，朋友按指示按下連結、輸入個人信息，以為能獲得超市優惠券。朋友後來發現連結為釣魚網站，最終取消了信用卡帳戶避免損失。

香港大學學生發展及資源中心上星期四（16日）向學生發電郵，要求學生填寫問卷，提高反詐意識。

政府研留學生做問卷方得簽證 學生：麻煩但能提高意識

港大於上週四（16日）向學生發電郵，要求學生填寫警方提交的選擇題問卷，提高反詐意識，否則無法進入圖書館。Michael表示沒有印象收過相關電郵，認為做法可以，「可以試一下，畢竟是為同學着想」。另外，消息指政府正與內地部門研究，內地留學生需填好防騙問卷，方可獲發學生簽證。Michael認為雖然麻煩，但能提高防騙意識。

在港大就讀工商管理課程的汪同學認為內地生擔心被驅逐出境、扣留等問題，故詐騙分子集中向內地生下手。（董素琛攝）

內地生曾遇快遞騙案 朋友圈互相提醒

三年多前來港、在港大就讀工商管理課程的汪同學同樣遇過電話詐騙。她兩年前收到電話，稱是快遞包裹內有「比較敏感的東西」，需要扣留，並要求她提交資料。她當時花了數分鐘才意識有可能是詐騙。

「因為我當時確實是有快遞，然後我買的是衣服。他也說了我購買的衣服裏面可能包含不合法的東西，因為當時我確實是有買這個東西，所以我就代入了。」

汪同學又留意到身邊不少朋友發朋友圈說遇到騙局，提醒朋輩多加注意。她認為香港的電話詐騙情況嚴重，又認為內地生來港會擔心被驅逐出境、扣留等，故詐騙分子會針對他們進行電話詐騙，「騙徒會用普通話說，然後會有一點香港的口音，如果你要他跟你講英文，他就會掛掉（電話）。」