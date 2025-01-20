甲型流感｜14歲女童感染併發腦病變　情況危殆留醫ICU　未打疫苗

一名居於特殊學校宿舍的14歲長期病患女童，本月初感染甲型流感（H1）併發腦病變，目前留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，情況危殆。該名女童潛伏期內沒有外遊，學校近日沒有出現爆發情況。調查顯示，該女童本年度沒有接種流感疫苗，中心呼籲家長應盡快帶子女接種流感疫苗。



染上甲型流感的14歲女童併發腦病變，目前留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，情況危殆。（資料圖片）

衞生防護中心指，一名居於特殊學校宿舍的14歲女童本月8日開始發燒和全身乏力，1月10日向私家醫生求醫，1月15日開始口齒不清，1月17日到明愛醫院急症室求醫，獲安排入院接受治療。

女童昨日（19日）情況轉差，被轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部。女童的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。她目前仍然留醫，情況危殆。

中心指，女童有長期病患，在潛伏期內沒有外遊。她的學校近日沒有出現爆發情況，她的家居接觸者暫時亦沒有病徵。調查顯示，女童本年度沒有接種流感疫苗。中心再次呼籲家長應盡快帶子女接種流感疫苗。

發言人指，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險。所有年滿六個月或以上人士（除有已知禁忌症外），若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動。