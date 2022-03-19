疫苗｜清真寺變身接種站　男女分隔　冀不同信仰無壓力打針

九龍清真寺今日（19日）早上10時至下午5時開放場地作為復必泰疫苗接種站。為方便不同信仰市民都可自在地接種疫苗，場地以白板分隔，以「女左男右」的方式分開提供接種服務，並安排全女班職員為女性打針，以減去女性在公眾場所掀開衣䄂打針的不便，讓不同宗教信仰的市民，可以無壓力打針。



+ 6

讓不同信仰市民在無壓力下打針

香港族裔共隔聯會利哲宏表示，今次的安排就少數族裔的特質，為有需要的市民安排分開接種疫苗服務。他坦言之前都未能宗覺到有這個需要，「睇到啲人想打，但宗教文化落差唔打」。

他表示清真寺可提供一個男女分開的環境，讓不同信仰市民可在無壓力情況下慢慢打針，亦有認識不同語言工作人員協助，不會有溝通上的問題。又認為有關按排可吸引少數族裔接種疫苗，今早更有七十多歲長者前來接種第一針疫苗，「令到啲抗拒抗打針啲人出返嚟」。

+ 1

即日籌早上已派完

立法會議員林琳稱，有信奉伊斯教女性反映疫苗接種中心有男有女較不方便，故協助提供一個醫生、護士及職員都是女性的「全女班」接種中心，以達到全部人都盡量打針的目標。

接種中心早已有260人左右登記，而即日籌於今早亦已派發完畢，截至中午已為約300人接種疫苗。她表示，清真寺將於4月9日再次提供接種服務，除了為今日接種的市民接種第二針加強劑外，亦歡迎其他未接種加強劑，或未接種第一針疫苗的市民前來接種疫苗，並呼籲所有市民，不論少數族裔或其他市民均可以預約參與接種。

夏先生今日帶父母到清真寺接種疫苗，他認為將男女隔開的安排很好，因伊斯蘭教當中不熟悉的男女應保持距離，即使工作亦會分開。（黃寶瑩攝）

伊斯蘭教信徒夏先生帶父母打針：分隔更安心

信奉伊斯蘭教的夏先生今日帶父母到清真寺接種疫苗，他認為將男女隔開的安排很好，因伊斯蘭教當中不熟悉的男女應保持距離，即使工作亦會分開。

他說父母都較傾向於清真寺接種疫苗，因場地更熟悉，接種時亦更安心，而夏先生亦會考慮將來於清真寺接種第三針加強劑。

政制及內地事務局副局長胡健民下午亦到場視察清真寺的接種情況，期間未有回應傳媒提問。

公務員事務局局長聶德權下午到清真寺視察（聶德權Facebook）

公務員事務局局長聶德權下午亦到清真寺視察，其後在社交媒體表示十分感謝清真寺開放場地，方便少數族裔朋友接種，又指政府疫苗接種網站除中英文外，亦設9種不同語言，同時亦會透過地區組織及網絡，將訊息發放至少數族裔人士。聶德權又表示若其他團體或社群因宗教等原因希望在接種疫苗上作出特別安排，都會盡力協助，以讓更多人獲得疫苗保護。