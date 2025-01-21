黎智英接受盤問｜陳方安生訪美前見郭明瀚　獲建議集中討論修例

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（21日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第30天自辯。控方引述黎的訊息顯示，前政務司司長陳方安生2019年3月與時任美國副總統彭斯會面前，曾經和美國前駐港總領事郭明瀚(James Cunningham)會面。當時陳方安生表示關注政府提出的修訂《逃犯條例》，郭明瀚著她在美國國會山莊時，集中討論此事。郭明瀚事後發訊息，並向黎報告相關事宜。



黎之後有民主黨創黨會員李柱銘等轉述相關內容，並曾提到似乎是好時機向美遊說。黎稱遊說是指指政府修例事宜，否認有其他想法。



黎智英稱他事前並不知道郭明瀚和陳方安生見面。(盧翊銘攝)

陳方安生2019年3月曾與美國副總統彭斯（Mike Pence）短暫交談，她出行前曾與郭明瀚見面。

黎智英指郭明瀚(圖)知他關心香港的事，故與陳方安生見面後，有向他報告情況。（美國國防部圖片）

事前不知郭明瀚和陳方安生會面

黎智英今早講及，於2019年3月23日發給李永達的訊息。該訊息提及前政務司司長陳方安生會見時任美國副總統彭斯前，和美國前駐港總領事郭明瀚(James Cunningham)會面。他並轉發郭明瀚報告與陳方安生會面的情況。郭明瀚稱，陳方安生關注政府當時提出的修訂《逃犯條例》，認為需要「擊敗」它。郭明瀚著她在美國國會山莊和美國國家安全委員會時，集中討論此事。黎庭上指，事前並不知道郭明瀚和陳方安生會面。

控方其後展示《蘋果日報》於同月24日的頭版報道，並指根據報道，陳方安生和彭斯於同月23日會面。

指郭明瀚知其關心香港而告知事宜

控方問，郭明瀚為何要向黎報告和陳方安生的見面，黎回應指郭明瀚知道他關心香港，向他提供資訊。法官杜麗冰指，郭明瀚在該訊息稱：「若我做些事情協助你，我們應該在4月尾前討論。」黎解釋郭明瀚是提供他對修例的建議，包括修例如何影響香港。

美兩黨均敵視中國認為是遊說時機

黎又認他曾把該訊息轉發予李柱銘、何俊仁和李卓人，以及張劍虹和陳沛敏。此外，黎於同月24日向李柱銘發送訊息，指現在似乎是好的時機，在華盛頓進行遊說，指民主和共和兩黨對中國的敵視態度明顯。李柱銘則回覆稱，將會討論是否把行程押後至同年5月。

黎稱遊說指修例問題

控方問遊說的目的是什麼，黎回應指是陳方安生所做的事，即是修例的問題。 控方問，黎於2019年3月時，已有進行遊說的想法，黎否認是其想法，又指該想法當時已實行，而他同意此方法。

黎又稱，他向台灣方面推薦郭明瀚，台灣政府最終沒有聘用他。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要