外傭受勞工法例保障　有薪病假不准解僱　協會兩貼士予僱主減風險

在港工作11年的菲傭Noelyn在去年確診患上乳癌，她稱聽從僱主的建議，接受乳房切除手術，但無阻病情惡化，最終選擇接受化療，豈料僱主當晚將她從家中趕走，於是向平機會控訴，指控僱主涉嫌違反《殘疾歧視條例》，並向勞工處提民事訴訟，要求僱主支付她在病假期間工作的欠薪。



香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心董事張結民表示，外傭在有薪病假期間不得解僱，但僱主可私下與外傭商討解約方案。他並建議僱主應為外傭購買全保及安排基本驗身，一旦外傭不幸患癌或發生意外，也足夠應付在公立醫院治療的開支，包括住院及覆診等。「所以最緊要就係買全保，同埋基本驗身就足夠喇。」



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為外傭購買全保︰大吉利是死咗送返去都包埋

張結民表示，由於本港並無外傭相關法例，因此外傭與本地打工仔分別不大，同樣受僱傭條例保障；惟不同之處是，僱主需要負責外傭在香港的醫療開支，並要向外傭提供來回機票，讓她們在結束合約後返回家鄉。

張結民建議僱主應為外傭購買全保，一旦外傭不幸患癌或發生意外，也足夠應付在公立醫院治療的開支，包括住院及覆診等，同時全保的年費也不昂貴，相比普通勞保的年費只相差100多元。

翻查網上資料，有保險公司的兩年家傭全保計劃，索價約1,051元，即每年約525.5元。每宗事故最高保障金額為1億元、每年住院及外科手術費用最高保障金額為3萬元。

香港僱傭代理協會主席張結民表示。（資料圖片／盧翊銘攝）

不建議驗癌症指數 基本身體驗查已足夠

被問到僱主應否為即將聘用的外傭安排詳盡的身體檢查。張結民表示，外傭在更換僱主前，大部份外傭公司都會安排她們基本的身體檢查，除非僱主額外要求檢查個別身體部位，否則主要檢查傳染病、乙型肝炎、愛滋病，以及是否懷孕等。

張結民解釋，由於癌症的種類多達過百種，身體檢查不可能涵蓋所有部位，強調基本驗身已足夠。「唔會驗到咁嚴重，例如有冇癌症指數，通常都唔會驗呢啲嘢，可能啲僱主自己都唔會驗啦。」

現年39歲的菲傭Noelyn患上第三期乳癌。接受化療後頭髮脫掉。（眾籌網站照片）

外傭在有薪病假期間不得解僱 但可商討解約方案

張結民並指，據他所了解，類似Noelyn個案不罕有，不少外傭也在港工作期間患癌，大部份在合約結束後，返回家鄉繼續治療。他又強調根據僱傭條例的規定，僱員包括外傭在最長120日的有薪病假期間，不得解僱，但僱主可私下與外傭商討解約方案。「所以最緊要就係買全保，同埋基本驗身就足夠喇。」

勞工署網站顯示，除了僱員因犯嚴重過失而即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間，解僱該名僱員。僱主如違反規定，即屬違法，可被刑事檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。