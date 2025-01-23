年宵2025｜維園10檔有1檔主打熊貓　預告隨時減價：密切觀察對手

蛇年將至，全港15個年宵市場今日（23日）開鑼，說是蛇年，但大熊貓熱潮下，銅鑼灣維園年宵市場滿是大熊貓貨品，全場200多個乾貨攤位，至少20檔有售大熊貓貨品，即每10間便有1間大打「熊貓經濟」，新春常見的招財貓，今年也搖身一變成為「招財熊貓」。

大熊貓攤檔都各出奇招吸客，例如有公仔的衣服印有「我愛安安」或「我愛可可」的字樣。亦有檔主則密切觀察競爭對手的動向，「點出招？咪睇下佢價錢幾多，咪問下佢囉，幾時會減價呀？知道佢減價嘅時候，咪跟住減囉。」



▼蛇年維園年宵市場大熊貓貨品一覽▼



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10間有1間乾貨檔行「熊貓經濟」 毛公仔、利市封、充氣球也見熊貓

全港15個年宵市場今日開鑼，開放大年初一(29日)清晨，為期7日。維園今午人頭湧湧，氣氛熾熱，適逢大熊貓盈盈於去年誕下龍鳳胎，政府積極推動大熊貓經濟，全場滿是可愛的大熊貓公仔，受歡迎程度更蓋過蛇年應節飾物，吸引大批市民選購。

粗略估計，全場共216個乾貨攤位中，最少20檔放有大熊貓貨品，即每10間便有1間主打大熊貓。款式亦非常豐富，包括毛公仔、利市封、充氣球、手袋、揮春及擺設等，定價豐儉由人，10元至200元不等，甚至過去新春常見的招財貓擺設，今年亦搖身一變成為「招財熊貓」。

工展會巨型公仔不便帶回家 檔主年宵改攻中小型公仔

癲噹小賣部負責人岑先生第十年參加年宵市場，上個月亦在維園工展會中，率先全場獨家出售大熊貓公仔。他總結經驗指，當時發現巨型公仔或因不便攜帶回家，銷情不如中小型公仔，因此今次吸取經驗，特地調整進貨量。「賣剩咗再嚟賣過，入多咗少少款啦，因為有啲款比較好賣啲。」

相對於工展會，年宵市場的競爭更為激烈。岑先生視察對手的大熊貓貨品後，不禁讚揚各有特色。他目標能夠成功清貨，否則年宵市場過後，將要免費派發貨品。「點出招？咪睇下佢價錢幾多，咪問下佢囉，幾時會減價呀？知道佢減價嘅時候，咪跟住減囉，大家都係睇住大家價錢做人㗎啦。」

有檔主另出奇招找廠家製「我愛安安」大熊貓公仔

被問到會否擔心港人北上，岑先生認為港人習慣農曆新年留在本地，通常大年初三開始才會北上或旅遊，因此他估計若天公造美，未來數日不再下雨，生意額按年可增長一成。他並提到，由於攤檔競投價遠低於疫前水平，斬釘截鐵地表示必定可回本。

另一邊廂，許氏一家首次進攻維園年宵市場，同樣選擇大熊貓的賽道。不過相比其他攤檔的貨品，他們的大熊貓公仔別出心裁，衣服上印有「我愛安安」或「我愛可可」的字樣，每隻定價50元，開檔僅半日已售出30至40隻。

憂北上熱潮影響生意︰公仔始終內地買會平啲

孝順的許同學亦到場幫助家人，他表示家人為了支持本港的大熊貓，特地找廠家製作大熊貓公仔。雖然目前的銷情符合如期，但他擔心港人北上熱潮仍會影響生意，並解釋︰「因為呢啲都係大陸貨，公仔呢啲始終內地買會平啲。」

慈父花68元買大熊貓氣球滿足心肝寶貝：呢啲錢都要使喇

梁先生與家人本來計劃到年宵市場，準備500元至1,000元購買年花。惟一家三口路過氣球攤檔時，年幼的女兒對大熊貓氣球一見鍾情，他就花68元滿足心肝寶貝，「呢個性價比唔高囉，但小朋友鍾意冇計啦，呢啲錢都要使喇。」