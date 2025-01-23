年宵2025開鑼｜維園花商指天氣乾燥影響桃花遲開　今年售價貴三成

維園年宵市集今日（23日）開鑼，早上已有不少市民到場。有桃花檔花商表示，受今年天氣影響，桃花水分較少，開花時間較遲，故今年會加價，售價較往年貴三成，由200元至數千元不等。



年宵市集今日（23日）開鑼，維園今早已有不少民眾到場。（周令知攝）

位於港島維園的年宵市集，今年有175個濕貨攤位，216個乾貨攤位。濕貨方面，桃花、水仙、蘭花仍是最常見及受歡迎的花種。現場所見，桃花價錢由200元至2000多元不等；蘭花小盆售約100元，大盆售價則超過500元；水仙由80多元起至100元以上。

+ 2

其中一名桃花檔花商楊小姐指，今年桃花貨源難求，因為近期天氣較乾燥，桃花水份較少，故開花時間較遲，因此會較以往貴三成。乾貨方面，則以售賣公仔、年貨及糖蔥餅等小食為主。