年宵2025開鑼｜維園花商指天氣乾燥影響桃花遲開 今年售價貴三成
撰文：賴卓盈
出版：更新：
維園年宵市集今日（23日）開鑼，早上已有不少市民到場。有桃花檔花商表示，受今年天氣影響，桃花水分較少，開花時間較遲，故今年會加價，售價較往年貴三成，由200元至數千元不等。
位於港島維園的年宵市集，今年有175個濕貨攤位，216個乾貨攤位。濕貨方面，桃花、水仙、蘭花仍是最常見及受歡迎的花種。現場所見，桃花價錢由200元至2000多元不等；蘭花小盆售約100元，大盆售價則超過500元；水仙由80多元起至100元以上。
+2
其中一名桃花檔花商楊小姐指，今年桃花貨源難求，因為近期天氣較乾燥，桃花水份較少，故開花時間較遲，因此會較以往貴三成。乾貨方面，則以售賣公仔、年貨及糖蔥餅等小食為主。
+10
維園年宵2025｜中學生賣$88熊貓公仔料可售罄 花檔無懼北上熱潮年宵花市2025｜全港15大年宵市場開放時間及地址 維園封路一覽年花｜芙蓉山桃花不擺年宵稱氣氛遜 嘆公司客荷包緊大花訂單減半蛇年行花市｜15年宵市場年廿四開鑼 應用科技監察人流分三色制新年好去處2025｜香港105大推介 煙花/年宵市集/商場打卡/迪士尼