年宵2025｜維園熟食檔$30碗魚蛋、$40玉子燒　檔主憂冇客不敢加價

年宵市集今日（23日）開鑼，以往最受歡迎的維園熟食檔，今年推出的食物售價與去年相若，有連續幾年投得攤位的檔主稱，雖然近年食材成本不斷上升，較以往貴約三成，但他擔心流失熟客，所以不會加價；有售賣年貨的檔主亦稱，近年北上消費熱潮持續，為了留住客源，不敢加價，嘆道：「唔敢加呀！希望留住香港市民喺香港消費吖嘛！」



維園年宵市場的熟食檔價錢與去年相若，有檔主表示，雖然食材成本較以往貴了三成，但憂心流失客源，不敢加價。(周令知攝)

今年維園年宵有6個熟食檔，售賣燒賣、魚蛋、燒牛柳粒等小食。現場所見，今年的熟食售價與去年相若，例如魚蛋去年售30元、一碗12粒，今年同樣售30元一碗、有約13至14粒，變相價錢略為便宜了。

廖先生今年首度在維園年宵投得攤位開檔，售賣櫻花蝦、燒蠔、豬肉腸等食物。本身經營餐廳的廖先生稱，留意到今年經濟環境差，加上許多港人北上消費，「今年（生意）一定係重傷。」為吸引港人留港消費，唯有推出燒蠔和櫻花蝦等較高級的食材，並以平民價售賣，如兩隻烤蠔售50元。問及有沒有信心清貨，他笑說「盡力啦！」

烤蠔熟食檔檔主廖先生指，為吸引顧客，會以「平民價」售賣高級食材。(周令知攝)

玉子燒檔主王先生指，食材成本不斷上升，但為了留住熟客不會加價。(周令知攝)

另一熟食檔主王先生主要售賣玉子燒、鐵板魷魚、牛柳粒等小食，價錢均為40元一份。王先生自疫情前已連續多年在維園投得年宵攤位開檔，他留意到近年食材成本不斷上升，以牛柳粒為例，其成本今年貴了約三成。不過他指，由於店鋪有較多熟客光顧，因此不會隨意加價。他又稱，雖然近年北上消費熱潮持續，但相信「大家過年都會留喺家鄉」，故不擔心生意受影響。

內地旅客簡小姐以40元買了一份鐵板炒魷魚，她指年宵市場的食物雖較其他地方貴，但她認為行年宵主要是為了「體驗過年氛圍」，故可以接受。（周令知攝）

檔主不敢加價，顧客亦買得開心，其中內地旅客簡小姐購買了一份售40元的鐵板魷魚。她指，雖然年宵市場的食物較其他地方略貴，但她認為行年宵主要是為了「體驗過年氛圍」，故可以接受。

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乾貨方面，今年維園有216個檔位。其中一名檔主劉小姐在維園年宵開舖多年，主要售賣揮春、新年裝飾等年貨，價錢為20元左右。她指，留意到近年愈來愈多人北上辦年貨，故一直不敢加價。「唔敢加呀！希望留住香港市民喺香港呀嘛。」她又指，由於今年天氣較好，預期生意會比去年有增長。