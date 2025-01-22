大灣區航空取消航班｜整合乘客疑惑Q&A　未收通知怎好　CEO有回應

大灣區航空宣布今年2月及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客，已購買大灣區航空機票乘客要如何應對？《香港01》整合現有資料，包括訪問大灣區航空行政總裁吳秀蘭內容、該航空公司公布內容及記者在客服中心所見所得，以一問一答（Q&A）形式解答市民疑慮。



大灣區航空因新飛機付運延誤、原有客機須做定期檢查，要在今年2及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。（大灣區航空圖片）

Q1：農曆新年假期出遊，我買了大灣區航空機票會否受影響被取消？



A：大灣區航空行政總裁吳秀蘭承諾，農曆新年期間航班不受影響。

Q2：接到通知被取消或更改航班，想退款或更改細節等可以如何處理？



A：可用電郵、電話或親到客服門市與職員聯絡。

電郵：service@greaterbay-airlines.com

電話：2319 4288

門市地址：高鐵香港西九龍站B2層WEK B2-4號舖（近抵港大堂 A 出口）；服務時間為星期一至日（公眾假期照常）上午9時至下午6時。

《香港01》記者今日（22日）親到其客服門市視察，至中午有約10多人入內查詢。

大灣區航空公佈取消128班航班，並指將暫停首爾航線。今日有市民前往其客服中心查詢。（賴卓盈攝）

Q3：客服電話打了許多次打不通，為什麼？



A：大灣區航空行政總裁吳秀蘭承認今次在通知乘客上有疏漏，一次過通知大量乘客致客服未能應付，已加派人手。乘客可電郵或到門市查詢（參照Q2）

Q4：我買了4月份飛首爾機票，但未收到任何通知是否取消，如何是好？



A：大灣區航空行政總裁吳秀蘭表示，因客量不理想，正向香港及韓國通報暫停首爾線，強調已努力兩年才下此決定，會盡快公布最新消息，最重要會做好保障相關乘客。

她稱會當有消息會主動聯絡每一名受影響乘客，安排改航班、退款，甚至轉乘其他航空公司航班，若因此有損失，會因應乘客個別情況作賠償，希望乘客能耐心等候。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭（中）指事件是多重原因引起，向受影響乘客致歉。（資料圖片/何瑞芬攝）

Q5：日後會否再發生同類事件？



A：大灣區航空指已即時就此事進行內部檢討，發現在航班編排上亦有疏漏情況，已立即作出跟進，並收緊處理航班編排的相關審批程序。

行政總裁吳秀蘭稱會汲取今次教訓，並在4月起的夏季班表做出改善，如已購買4月或之後的航班，一旦有變動亦會盡快通知。她強調會努力盡力去做，重建乘客與社會大眾對灣航的信心。