繼父涉性侵13歲繼女　官不信冒被撞破之險到客廳自瀆　非禮罪成

13歲女童在家中與繼父和弟弟共睡一床時，疑遭繼父摸胸和指插陰道等。期間，睡繼父身旁的弟弟一度有所察覺，女童因而和繼父前往客廳，並為對方手淫。女童事後自行召救護車前往醫院，並向醫生揭發事件。繼父早前否認非禮等2罪受審，今（8日）在區域法院被裁定罪成。法官練錦鴻拒納被告稱僅曾在繼女床上自慰的說法，指案發時繼女和兒子分別在洗手間和睡房，認為正常人不可能有此「雅興」，冒隨時被撞破之風險在客廳的床上自瀆，故裁定其罪成。案件押後至5月10日判刑，以待為被告索取背景報告和繼女的創傷報告。期間被告須還押候判。



被告L.C.K（46歲，無業），被控猥褻侵犯另一人、向16歲以下兒童作猥褻行為兩罪。承認案情指，X案發時13歲。她的母親Y與X生父離婚後，於2013年與被告結婚，並育有一名兒子。X平日與母親同住，被告和X弟弟則居於另一單位。

被告LCK在區域法院經審後被裁定非禮繼女罪成。

事主的情緒問題未影響到她對事實的認知

練官裁決指，X雖患中度抑鬱和有邊緣人格特質，過去亦曾因過度服藥入院，但法庭觀察後不認為她的情緒問題會影響其對事實的認知。練官又指，X雖年少，但對事物的理解和分析不亞於成年人，其庭上供詞極為清楚及有邏輯。

X未作強硬反應合乎她及被告的關係

練官認為，X在遭受侵犯時未有強硬反應，更跟從被告的指示前往客廳的行動，與她的年紀和與被告的關係極之符合。其次，即使X是一名成熟的少女，面對侵犯時未有強硬反應亦是正常表現。

怕弟弟失去照顧未即時報警

練官續指，從X事發後與網上朋友的對話紀錄，可推論到X當時受到被告與性行為有關不當行為影響，感到害怕。但因害怕弟弟會因事件失去照顧，未有即時聽從朋友建議去報警。對於控方指X事後自行召白車到醫院後，亦未有即時向醫生作出投訴的質疑。練官認為，X當時正是「百感交集」，感到被侮辱和不知所措，其表現可理解。

正常人不會有雅興在客廳床上自瀆

至於被告在警誡下否認非禮X，稱只是曾在客廳的碌架床自瀆。練官認為此說法的不合理之處難以接納。練官分析指，當時X雖在洗手間但隨時會出來，弟弟則在睡房玩手機，故認為正常人不可能有此「雅興」，冒隨時被撞破之風險，在客廳的床上自瀆。

X年妃雖少但已懂事

再者，X年紀雖小但已懂人事。練官認為，她若見到床上有精液，必不會在毫不懷疑的情況下用手去塗抹。基於以上考慮，練官認為被告的說法非合理辯解，裁定其所有罪名成立。

案件編號：DCCC 966/2022