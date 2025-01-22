流感｜最新無安排到校打疫苗學校名單減至49間　培正小學續上榜

冬季流感正踏入高峰期，衞生防護中心今晚（22日）公布，目前約有98%幼稚園／幼兒中心、小學及中學，已完成或正安排流感疫苗學校外展活動，參與率遠高於去年。基於保護學童健康，中心亦會向沒有參加相關計劃的學校，了解其學生接種情況，因此不存在「打針毋須申報」及「資訊真空」的情況。



中心在1月9日公布相關學校資料，共有168間，並持續更新。截至今日中午的最新數字，仍有49間學校「拒絕安排」流感疫苗學校外展計劃，包括香港培正小學繼續榜上有名，即有119間終肯安排；另有28間學校仍未提供確定接種日期，包括嘉諾撒聖瑪利書院及聖士提反女子中學等，為其中兩間「改過」的名校。



▼1月22日 衞生署公開沒有安排到校接種流感疫苗學校名單▼



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2024年9月24日，醫衞局局長盧寵茂及醫管局一眾高層，到西灣河普通科門診診所，接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。（政府新聞處相片）

全港逾2000校參與流感疫苗學校外展活動

有傳媒今日報道指，有家長對疫苗抱有疑慮，故未安排子女接種，即使日後打針也不會向學校申報，導致出現資訊真空。報道又引述學者的建議，認為當局可構建簡便的預約疫苗平台，爭取「游離派」家長，以提高接種率。

衞生防護中心今日回應指，一直透過多個季節性流感疫苗接種計劃，掌握各優先接種組群的年齡層的打針人數。例如學童方面，中心早於去年6月已向學校，通知季節性流感疫苗學校外展的安排，並在8月舉辦學校簡介會。

經過多次呼籲後，多間學校已完成或正安排流感疫苗學校外展活動，分別有1,030間幼稚園／幼兒中心、640間小學，以及490間中學，參與率分別佔97%至98%，遠高於去年的數字。當時的參與率依次序為80%、95%及70%。

▼2024.09.12 香港醫學會建議市民盡快接種冬季流感疫苗▼



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向學校了解接種情況 不存在「打針毋須申報」及「資訊真空」

衞生防護中心表示，目前所有參與季節性流感疫苗接種計劃的學童，其接種紀錄均須上載至醫健通系統。同時基於保護學童健康，亦會向沒有參加相關計劃的學校，了解其學生接種情況，因此報道所指的「打針毋須申報」及「資訊真空」情況並不存在。

衞生防護中心又指，對不實言論表示遺憾，衞生署會聯同學校，統計校內學生接種流感疫苗的人數，並會敦促仍未提供確定接種日期的學校，盡快安排接種。

「拒絕安排」疫苗外展學校由168間減至49間

翻查資料，衞生防護中心於今年1月9日出新稿，指有168間學校「拒絕安排」學校外展流感疫苗注射計劃，中心在名單上使用用「沒有安排」，有別於新聞稿字眼，當時也提及有13間仍未提供確定接種日期的學校名單。該兩份名單直至今日中午，仍然維持更新，惟相隔約半個月，上榜學校的數量亦有所改變。

首先繼續「沒有安排」的學校方面，已由168間減至49間，分別為27間幼稚園／幼兒中心、13間小學，以及9間中學，大減119間。至於仍未提供確定接種日期的學校，則由13間倍增至28間。

名單以國際學校為主 另有聖保祿幼稚園、國際英文幼稚園

該批繼續「拒絕安排」的幼稚園／幼兒中心，當中不少為名人或富豪子女入讀，包括5間英基國際幼稚園、香港培正小學 (幼稚園部)、聖保祿幼稚園、國際英文幼稚園等。

小學方面，名校仍有香港培正小學繼續上榜，其他大部份為國際學校；至於上榜中學同樣以國際學校為主。換言之，當時上榜的多間名校已「接受安排」，包括拔萃女書院 、聖嘉勒女書院 、嘉諾撒聖瑪利書院、聖保羅男女中學及聖士提反女子中學等；唯一上榜的官校觀塘官立小學（秀明道），都不再在名單中。

▼1月22日 衞生署公開計劃安排季節性流感疫苗學校外展，但日期未確定學校名單▼



28校未提供確定接種日期 包括嘉諾撒聖瑪利書院

此外，該28間未提供確定接種日期的學校，則包括維多利亞共7間幼稚園，其中康怡維多利亞幼稚園月初時已上榜，至於迦南幼稚園（香港） 、英藝小學暨幼稚園、聖類斯中學等則已除名。不過嘉諾撒聖瑪利書院及聖士提反女子中學等，則由「拒絕安排」名單轉移至此。

▼1月9日 衞生署公開未安排外展疫苗注射學校名單▼

