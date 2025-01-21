流感嚴重個案｜5歲男童併發敗血症及腦病變　未打疫苗　三日兩宗

一名過往健康良好的5歲男童、本月19日發高燒和喉嚨痛，翌日到屯門醫院急症室求醫，並獲安排入院治療，其鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血症和腦病變。男童目前仍然留醫，情況嚴重。

調查顯示，該男童本年度沒有接種流感疫苗，衞生署衞生防護中心指，連續兩日接報有未接種疫苗的兒童感染甲型流感的嚴重個案，強烈呼籲仍未接種流感疫苗的人士，立即行動，以減低重症和死亡的風險。



染上甲型流感的5歲男童併發敗血症及腦病變，目前留醫屯門醫院，情況嚴重。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，一名過往健康良好的五歲男童，星期日(19日)開始發高燒和喉嚨痛，翌日到屯門醫院急症室求醫，獲安排入院接受治療。病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血症和腦病變。男童目前仍然留醫，情況嚴重。

男童在潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有病徵，他就讀的學校近日亦沒有出現流感爆發的情況。調查顯示，男童本年度沒有接種流感疫苗。

中心表示，本星期的首三天內，中心累計已接獲兩宗涉及未有接種流感疫苗兒童感染甲型流感的嚴重個案，包括昨日（20 日）公布的一宗涉及一名14歲女童。中心再次呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗。

發言人說：「根據科學實證，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險。所有年滿六個月或以上人士（除有已知禁忌症外），若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及其併發症的人士。」

發言人提醒市民，香港已進入流感季節，流感的活躍程度攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能會上升。為保障自己和家人健康，除了接種流感疫苗外，亦必須保持良好個人和環境衞生，並應採取以下措施，以預防感染流感或其他呼吸道疾病：

• 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；



• 高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；



• 避免觸摸眼睛、口和鼻；



• 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；



• 當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；



• 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；



• 保持室內空氣流通；

