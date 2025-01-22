大灣區航空取消航班｜消委會接2宗投訴涉近$8000 籲留紀錄以追討
撰文：石國威
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大灣區航空宣布今年2月至3月期間合共要取消128班航班，消費者委員會今日（22日）深表關注，指航班突然取消令乘客大失預算，不但嚴重影響海外旅遊計劃，更可能蒙受包括已預訂酒店、當地交通、門票等的其他金錢上的損失。
截至今午12時，消委會暫接獲2宗因航班重整而導致個別航班延誤或更改地點的投訴個案，涉及金額7,964元。消委會指在接獲投訴後，已經聯絡涉及的商戶跟進事件及相關安排。
消委會提醒已購買機票的消費者應不時留意電郵訊息，或上網查閱航班情況，以免忽略或太遲才發現航班的最新安排，並建議受影響消費者保存相關紀錄，例如預訂酒店及付款紀錄，以便日後作追討損失之憑據，確保自身權益。如有需要可諮詢獨立法律意見。
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消委會認為，航空公司在出售機位時，應確保有足夠航機營運，以提供相關機位，令乘客可按計劃如期順利出發。在編排航班時，航空公司應有合理緩衝政策、檢查和維護安排及應急計劃，以防止及應對延誤。若航空公司在非異常情況下未能履行運輸責任，應盡早主動通知所有受影響的消費者，包括透過平台或旅行代理商購票的消費者，以便消費者及早作出應對。
消委會稱，航空公司必須根據相關適用的規定向乘客提供賠償或協助，包括及時安排其他航班或航空公司承運。若乘客選擇退款，航空公司必須要儘快和有效率地完成退款。根據消委會過往接獲的投訴顯示，部分航空公司的退款安排可長達數月，令消費者深感不滿。
同時，航空公司亦要確保有充足人手處理客戶服務，讓受影響乘客可在合理時間內查詢及申請退票，及盡快回覆其他乘客的查詢以釋除可能受影響的疑慮。
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