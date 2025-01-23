大灣區航空取消航班｜陳美寶稱屬新公司須進步 政府冀助其成長
撰文：何瑞芬
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大灣區航空宣布今年2月及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客，運輸及物流局高度重視事件，已要求其一星期內報告。運輸及物流局局長陳美寶今日（23日）再開腔回應，重申非常緊張事件，報告會從維修、管理及航班編配等整體檢視，又稱灣航是新公司且規模較細，須慢慢進步，「政府要幫佢成長」，保持航空業多元及競爭環境。
大灣區航空取消航班一事連日引起熱議，運輸及物流局多次表示關注事件，包括要求灣航一星期內交報告，局長陳美寶亦見記者強調緊張事件，已與灣航管理層會面等。
陳美寶今日（23日）與傳媒茶聚時，再次提及灣航，指非常緊張事件，報告會從維修、內部管理及航班管理等多方面檢視。她稱大灣區航空屬新公司、規模較細，有不少改善空間，包括航班編配、日常管理及航班開拓方面都要改善。
陳稱希望大家明白灣航屬新起步公司，需要慢慢進步，「政府希望幫佢成長」，以保持航空業多元化及競爭環境。
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