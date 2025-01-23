幫移民朋友放子彈供「手足」取　男子放錯日子被警截獲　兩人認罪

男子聲稱為已移民的朋友保管物品後，按該友指示把部份物品放屋邨梯間待「手足」取走，卻記錯日子早放了一天，結果被警方破獲，發現該待取物品是一袋子彈。警方搜查該男子並發現他家有其他槍械零及3D打印機等，亦拘捕了被派往取件的人士。兩男今(23日)在高等法院承認無牌管有槍械及彈藥等7罪名，兩人均稱只是被指示犯案。法官胡雅文將兩男收押至2月7日判刑。



被告朱英健在柴灣興民邨被捕。

兩名被告為朱英健及劉宇興在高等法院承認無牌管有槍械等罪。(黃浩謙攝)

兩被告分被被控4及3項罪名

兩名被告為朱英健（31歲，裝修項目統籌員）及劉宇興（25歲，資訊技術支援人員）。朱被控無牌管有彈藥罪、串謀無牌管有槍械罪、無牌管有槍械罪及管有爆炸品罪4罪；劉被控企圖無牌管有彈藥、企圖無牌管有槍械及彈藥及無牌管有彈藥3罪。

控罪指朱於2021年7月22日及2022年9月4日之間，在大潭道興民邨民逸樓，與Johnny Yip無牌管有138粒子彈；及於相約期內，串謀與Johnny Yip及不知名人士無牌管有3D打印解放者手槍組合零件，以及在民逸樓某單位內與Johnny Yip無牌管有3個彈匣，以及管有易燃物質疊氮化鈉。

劉則被指在2022年9月5日，在興民邨民逸樓某單位梯間，與Honey Supplier企圖無牌管有138粒子彈；於2021年某日至2022年9月5日之間，與Honey Supplier企圖無牌管有3D打印槍械零件及9粒子彈。

警方在案單位找到3D影印機等物品。(資料圖片)

警方在案單位找到3D影印機等物品。(資料圖片)

警方在案單位找到3D影印機等物品。(資料圖片)

警方在案單位找到3D影印機等物品。(資料圖片)

警方在梯間搜獲一紙盒內有138粒子彈

案情指，警方在2022年8月4日晚上8時許接報，在民逸樓某單位的梯間搜獲一袋疑似子彈，在袋中的紙盒裏撿獲138粒子彈。朱同晚10時返回該單位時被截查，因為表現迴避而被捕。翌日凌晨，警方搜查單位，發現3D打印槍械組件及子彈匣等。

朱稱Johnny移民前把3D打印機等給他

朱在錄影會面表示，被他家搜出的非法物品，是一名叫Johnny Yip的人交給他並叫他保管家中。朱與Johnny Yip在「高登」討論區認識，二人興趣相投，會一起露營行山，平日以Signal溝通。朱稱，Johnny移民加拿大前，約在2021年初帶了一部3D打印機及數個箱子到其單位，Johnny亦將一隻USB交給朱，叫朱用3D打印機打印槍械零件，並告訴朱箱子內的槍械零件可以組裝成一支槍。Johnny將USB插入3D打印機，教朱如何打印。朱指他從未使用3D打印機。

朱稱與Johnny政見不同願與警合作

事發前約一周，Johnny叫朱在箱子裏取出一些彈藥，在9月5日交給一名「手足」，亦即在梯間撿獲的一袋子彈。惟朱記錯日期，早了一天放低子彈。朱稱他不認同Johnny的政見，因為Johnny太極端，朱願意與警方合作，繼續與Johnny通訊，讓警方監控電話。

劉被安排做跑腿取子彈被捕

訊息顯示，Johnny提到會安排劉做跑腿取子彈，劉聯絡朱稱他會取貨，警方在劉取走放在梯間的假袋子後被捕。劉警誡下稱，有人在Telegram指示他到興民邨取件，劉並自爆以往曾取過3袋物品，現放在其寓所，他不知道袋內有甚麼。

劉在搵快錢群組認識指示人

警方在劉寓所發現其所涉控罪物品，包括3D打印的槍件等，劉被捕後稱他在2021年應Telegram上某人指示取件，之後保存於家中，獲得4萬元報酬。劉續在錄影會面表示，指示他取件的人的Telegram名稱叫Honey Supplier，劉在一個「搵快錢」的Telegram群組認識對方。

不知道盒內有槍械零件

劉稱他不知道放在盒子內藏有槍械零件。Honey Supplier在9月4日問他是否等錢用，並在9月5日叫劉到梯間取件，劉指他不清楚貨件是甚麼，他問過Honey Supplier何時會取回貨件，但不獲回覆。

槍械零件組裝使用即爛

射擊測試顯示，由涉案槍械零件組裝成的槍枝在扣下扳機後便爛了，無法發射子彈。

劉稱只是想賺快錢的跑腿

代表朱的辯方求情指，朱非常後悔，冀法庭考慮他及早認罪及與警方合作，給予他45%減刑折扣。代表劉的律師則指，劉只是跑腿，為了賺快錢犯案，他也不認識朱。

案件編號：HCCC 300/2024