銀行職員組裝手槍兼藏子彈囚8年　警稱若欲達政治目的或違國安法

警方於前年在元朗洪水橋截停一名男銀行職員，在其單位內搜獲1支手槍和390發子彈。男子早前承認1項無牌管有槍械和彈藥罪，法官今(31日)在高等法院判刑時指，被告從外國購買配件，然後自行組裝，是要避開執法部門的偵查，其計劃周密，終判他監禁8年。



被告陳立明，39歲。他承認於2020年6月9日，在元朗洪水橋石埗村富祐居一單位內，無牌管有槍械及彈藥，即1支手槍、390發子彈，和4個彈匣。

警方指若管有槍械欲達政治目的或違國安法

警方毒品調查科高級督察譚瑋諾指，歡迎法庭裁決，又指若管有槍械，而達致某些政治目的，亦可能違反《港區國安法》。

警方毒品調查科高級督察譚瑋諾指，指若管有槍械，而達致某些政治目的，亦可能違反《港區國安法》。

槍藏夾萬明顯知道不合法

辯方求情指，被告案發時未有考慮後果和嚴重性，惟法官拒接納說法，指被告有副學士學位，案發時在銀行任職強積金經理。他把槍械和彈藥放在夾萬，顯示他知道管有它們是不合法。

手槍子彈一同擺放隨時可用

法官又指，被告從外國購買配件，然後自行組裝，是要避開執法部門的偵查。法官續指，被告的計劃周密，而手槍和子彈一同擺放，顯示被告是隨時可使用它們。

考慮涉案有槍械和彈藥的數量，雖然它們收藏在夾萬，但一步之遙，便可以使用。法官以監禁12年為量刑起點，被告認罪減刑至8年。

案件編號：HCCC142/2021