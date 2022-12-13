War Game發燒友等3人小西灣設彈藥庫　稱僅作收藏　囚16至32月

警方於前年3月到小西灣龍躍徑一間棄置石屋內，發現逾1200發彈藥，以及鞭炮等爆炸品。警方並拘捕三名在石屋內的男子，調查並發現其中兩人各藏有1枝氣槍，可發射的能量超過兩焦耳，屬法例所指的槍械。三人今(13日)在高等法院承認無牌管有槍械和彈藥、管有爆炸品等六罪，求情透露，有被告是野戰(War game)發燒友，他們藏有槍械等主要作收藏，並無意使用。法官考慮涉及的槍械屬氣槍等因素，判3人入獄16至32個月不等。因他們早前已還柙約兩年，三人都可即時獲釋。



三名被告：蔡康橋(23歲)、鍾浩軒(26歲)、林嘉勤(25歲)，蔡和鍾案發時均為大專生，林在海洋公園工作。其中蔡承認無牌管有彈藥和管有爆炸品兩罪，鍾浩軒承認無牌管有槍械和彈藥、將槍械交予無牌照人士管有共三罪，林嘉勤則承認1項無牌管有槍械罪。

蔡曾在五桂山謀殺案件控方證人

辯方求情時指，蔡康橋和鍾浩軒均視涉及槍械和彈藥屬收藏品，無意使用它們。此外，屬War game發燒友的蔡康橋，曾在五桂山謀殺案任控方證人。

法官判刑時考慮涉及的槍械屬氣槍、各被告認罪等因素，而蔡康橋亦在另案作供，可酙量減刑，最終判三人分別監禁32個月、22個月和16個月。

石屋行李箱內有1027發彈頭及彈殼

案情指，警方收到匿名舉報，指小西灣龍躍徑一間棄置石屋有可疑活動，於2020年3月26日下午到該處搜查，當時三名被告亦在石屋內。警員在單位內發現一個行李箱，在箱內檢獲1發子彈，以及1027發彈頭和彈殻，部份曾使用。此外，警員亦在石屋內檢獲八個鞭炮和其他爆炸品。

鍾家中有改裝氣槍

警員其後到鍾浩軒的小西灣富景花園單位搜查時，在他的睡房內發現另一發彈殻。此外，鍾浩軒在錄影會面中稱曾擁有一枝改裝氣槍。警方在搜屋時未有發現氣槍，但於同月28日接到報案，在富景花園一個花槽發現一槍疑似手槍。警方檢獲並進行測試，確認該枝氣槍屬法例所指的槍械。此外，該槍亦有鍾浩軒的DNA。

林稱透過鍾取取得氣槍

警方亦搜查林嘉勤的新都城大廈住所，在其睡房內發現一隻氣槍，亦屬法例所指的槍械。而林在錄影會面稱，鍾浩軒購買該氣槍並進行改裝，而林則透過鍾浩軒取得它。

案件編號：HCCC86/2022