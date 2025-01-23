綠在區區農曆年開放時間一覽　初一至初三休全日　勿門外放回收物

農曆新年將至，前年聖誕，「綠在區區」紅磡回收點假期休館時，門外堆積大量回收物品，被環保署發警告信。環保署今日（23日）公布，所有82個「綠在區區」回收便利點會服務至年廿九（28日），年初一至年初三（29日至31日）全日休業，年初四（2月1日）恢復正常服務。署方指，綠在區區休業期間，部份回收點門外會設置自助回收籠車或回收投口，但呼籲市民當自助回收設施已滿時，不應把回收物放在門外或街上。



「綠在區區」回收點。（資料圖片）

環保署表示，為方便市民回收農曆新年前大掃除所產生的回收物，「綠在區區」所有82個「回收便利點」會維持正常回收服務直至年廿八（27日），年廿九（28日）則會提早兩小時停止服務，而年初一至年初三（29日至31日）會全日休業，年初四（2月1日）恢復正常服務。

環保署公布「綠在區區」所有82個「回收便利點」新春的服務時間安排。（資料圖片）

發言人表示，在「回收便利點」休業期間，市民仍可將回收物放進部分「回收便利點」門外設置的自助回收籠車或回收投口。當自助回收設施已滿時，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。

發言人強調，環保署已和「回收便利點」營辦團體商討，加強在農曆新年假期休業期間監察各回收點外的情況，包括使用閉路電視及定時巡查，若有需要時，會盡快派員清理回收物。

綠在區區回收點「綠在西營盤」。(資料圖片／黃浩謙攝）

此外，11個「回收環保站」會於年初一至年初三休業，其中「綠在沙田」和「綠在灣仔」會休業至年初四。在休業期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施，有需要時亦可聯絡該站的保安員協助。

另外，今年「回收環保站」亦會繼續支持桃花回收，市民在農曆新年過後，可把已清除裝飾的桃花於二月五日至十三日期間送到各個「回收環保站」作收集及回收處理。

智能廚餘回收桶在農曆新年期間會維持正常服務。（資料圖片）

至於廚餘回收，智能廚餘回收桶在農曆新年期間會維持正常服務，市民可如常使用並賺取綠綠賞積分。